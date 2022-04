https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 01.04.2022 - Última actualización - 12:11

12:08

En Misiones, una alumna se volvió noticia de la manera menos pensada. Lo hizo luego de que sus maestras descubrieran que había montado un pequeño negocio, le confiscaron la mercadería y no le permitieron continuar con la actividad.

Con sólo 9 años Vendía golosinas en el recreo, llegó a juntar más de tres mil pesos por día y se lo prohibieron En Misiones, una alumna se volvió noticia de la manera menos pensada. Lo hizo luego de que sus maestras descubrieran que había montado un pequeño negocio, le confiscaron la mercadería y no le permitieron continuar con la actividad. En Misiones, una alumna se volvió noticia de la manera menos pensada. Lo hizo luego de que sus maestras descubrieran que había montado un pequeño negocio, le confiscaron la mercadería y no le permitieron continuar con la actividad.

Una nena de nueve años montó un emprendimiento de venta de golosinas durante los recreos en su escuela de la ciudad misionera de Leandro N. Alem, pero todo terminó en un pequeño escándalo cuando una maestra le incautó los productos. La niña, hija de un empresario y una contadora, llegó a realizar ventas por más de 3.000 pesos diarios y se mostró indignada por la decisión de las autoridades escolares de impedirle continuar con su iniciativa.

La insólita situación se produjo en la Escuela 62 “Comandante Luis Piedrabuena” y la directora convocó a los padres de la nena para comunicarles que Carolina no podía seguir proveyendo de golosinas a sus compañeros.

La pequeña emprendedora, que está próxima a cumplir 10 años, contó que todo comenzó cuando se le ocurrió venderle golosinas a sus compañeros porque en la escuela no hay kiosco. "Primero empecé a llevar algunas galletitas, alfajores y caramelos que me pedían mis amigos, pero después ya empecé a armar una lista con los pedidos y los entregaba en los recreos”, contó la nena.

Fredy Haydaz, papá de la nena, estaba al tanto de la iniciativa y era quien le proveía la mercadería a su hija. “Ella siempre nos ve trabajando. Yo tengo una distribuidora y trabajo con camiones. Ella viene todos los sábados a la empresa y durante una hora le enseñó lo que sé sobre comercio y transporte. A ella le gusta mucho comerciar, ganarse su dinero”, le explicó el hombre a Clarín.

Foto: Gentileza

“Acá no hay un chico que trabaja por necesidad, sino una nena que tuvo una iniciativa. Para ella era como un juego y no creo que fuera algo que se hubiera podido sostener en el tiempo. Creo que su iniciativa incluso fue beneficiosa para algunas de sus compañeritas, porque con el paso de los días dos de ellas empezaron a ayudarla: una tomaba los pedidos para el día siguiente y otra colaboraba en el reparto de las bolsitas”, detalló Fredy.

Sobre el decomiso de las mercaderías, la nena contó: “Empecé a tener bastantes pedidos. Las cosas ya no entraban en mi mochila, así que las cargué en un bolsito. En el horario de entrada tuve que ir al baño y dejé mi bolso. Ahí la maestra vio que tenía las golosinas y me las sacó. Me dijo que me las iba a devolver a la salida, pero no fue así”, relató.

“Ese día volvió llorando, indignada por lo que había pasado”, recordó su papá. Carolina todavía sigue enojada. “Ese día exploté, le quería pegar a la maestra cuando vi que se reía por la situación”, contó la nena.

Los papás de Carolina tuvieron que pasar por la Escuela. La directora les reconoció que nunca tuvieron que enfrentar una situación así y que agregarían un artículo al reglamento escolar donde se especificara que los alumnos no podían vender golosinas. “Es decir que Carolina no hizo algo que estuviera prohibido”, sostuvo Fredy.

Foto: Gentileza

El enojo de la estudiante de quinto grado llegó a tal punto de que le dijo a su papá que montaría su “kiosco” sobre un mantel, en la vereda de la escuela. “Le pedí que no lo hiciera para evitar nuevos conflictos, pero la vi muy decidida”, agregó el hombre.

“A nosotros no nos sorprende su iniciativa. Desde muy chiquita nos vio trabajar todo el tiempo. Su mamá es contadora y yo tengo la distribuidora”, contó Fredy, que se muestra orgulloso del interés que muestra la pequeña por el comercio. “Creemos que es un buen ejemplo a seguir, no entendemos el escándalo de la escuela”, agregó.

Ingrid Markwart, la directora de la Escuela 62, sostuvo ante este diario que “no está mal lo que hizo Carolina, pero la escuela no es el ámbito adecuado. Estamos de acuerdo en que el trabajo es dignidad, pero este no es el lugar para desarrollar esa tarea”, agregó.

“La nena vendía sin el conocimiento de la maestra. Nuestra escuela es muy grande, tenemos 725 alumnos y es muy difícil controlar todo. Además, no podemos permitir este tipo de cosas porque la función de una escuela es pedagógica”, agregó.

Sostuvo además que “cuando la maestra descubrió lo que estaba sucediendo, retuvo el bolso con las golosinas, hizo un inventario y luego se lo entregó a los padres. Si nosotros permitimos que ella siga vendiendo, cualquier otro chico puede hacer lo mismo y la escuela se convertiría en una feria”, explicó la directora.