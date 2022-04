https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 01.04.2022

14:30

Qatar 2022

Argentina se vuelve a cruzar con México en un Mundial ... ¡y hay memes!

Tras el sorteo en Doha, se conoció que la Albiceleste será cabeza de serie del Grupo C y se enfrentará a Arabia Saudita, México y Polonia. Los fanáticos no tardaron en burlarse del nuevo cruce con el seleccionado del "Tata" Martino.

Quedaron definidor los grupos para la primera estapa del Mundial de Qatar 2022 y Argentina será cabeza de serie del Grupo C. La Albiceleste comenzará su participación ante Arabia Saudita, seguirá contra México y cerrará la etapa de grupos contra Polonia. Una vez más, Argentina volverá a cruzarse con la selección mexicana de Gerardo Martino. En los últimos partidos, la Albiceleste siempre terminó favorecida y los fanáticos de la "Scaloneta" no perdieron el tiempo y llenaron las redes de memes. Acá te dejamos los mejores memes: Todos los Mexicanos pic.twitter.com/97noj8MPB5 — Jorkally (@Jorkally) April 1, 2022 Mexico en el sorteo // Le toca en el grupo de Argentina. ....Los Mexicanos pic.twitter.com/f9AagErrca — benkke (@BenkeRuben) April 1, 2022 Y todavia hay algunos mexicanos que creen que nos pueden ganar #SorteoQatar2022 pic.twitter.com/k2M0PFNqAK — Tomas (@DellElceTomas) April 1, 2022 Y todavia hay algunos mexicanos que creen que nos pueden ganar #SorteoQatar2022 pic.twitter.com/k2M0PFNqAK — Tomas (@DellElceTomas) April 1, 2022

