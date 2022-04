1 de abril: Estados Unidos celebra el April Fools' Day

Ha llegado el 'April Fool's Day', el mejor día del año para todos los bromistas. Es obvio que estamos lejos del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes para los países de habla hispana, pero hoy es 1 de abril y en muchas partes del mundo se celebra el Día de los Tontos, el Día de los Inocentes o el Día de las Bromas.

¿En qué consiste?

Tal y como su nombre indica, el 1 de abril es el día del año dedicado a hacer bromas y, a pesar de que es una celebración extraoficial, cada año son más las personas que se unen a hacer alguna gracia.

Origen

Hay diferentes teorías sobre el motivo de la celebración de esta festividad. La explicación más apoyada sitúa el origen de la tradición a finales del siglo XVI, cuando Francia modificó la fecha que marcaba el cambio de año. Hasta 1563, en varios dominios de la corona gala la celebración se hacía coincidiendo con la llegada de la primavera. Unos años más tarde, en 1582, el Vaticano recogió la idea de iniciarlo en enero y la incorporó al calendario gregoriano. Entonces el Año Nuevo solía celebrarse el 25 de marzo y se alargaba hasta el 1 de abril. Sin embargo, al adoptar el calendario gregoriano ya se situó el 1 de enero como el día de Año Nuevo.

Es fácil imaginar que en aquella época las informaciones circulaban a un ritmo bastante más lento que el actual. Muchas personas tardaron en enterarse del cambio y mantuvieron la fiesta de año nuevo al terminar marzo, hecho que los caracterizó como los tontos de abril. Desde entonces, las bromas con celebraciones ficticias para el 1 de abril tomaron importancia hasta convertirse en el Día de los Tontos.

Hay bromas a evitar

Pero, ¿todas las bromas valen? Una usuaria de Twitter ha publicado una imagen donde recuerda los temas sobre los cuales debería evitarse bromear:

Resultados falsos de pruebas PCR

Muerte/ suicidio

Embarazos/ abortos

Abusos sexuales o físicos

Pérdida de empleo

Crisis financiera

Infidelidades

Trastorno de salud mental

Enfermedades graves (como el cáncer)

Since April Fools Day is fast approaching, thought we all need some reminding. pic.twitter.com/4vsjcVRqY8