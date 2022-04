Extendieron por 1 año la prisión preventiva del maestro de música del jardín San Roque

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El docente llegará preso al juicio, agendado para mediados de año. Lo resolvió el juez Jorge Patrizi, luego de que la Cámara de Apelaciones anulara el fallo anterior y ordenara una nueva audiencia.

La prisión preventiva en la que se encuentra el maestro de música D.C. desde marzo de 2020, fue extendida por el juez Jorge Patrizi. Así, llegará preso al juicio en su contra, acusado de haber abusado sexualmente de un alumno, cuando el menor asistía primero al Jardín de Infantes y luego a la Escuela Parroquial San Roque.



La cuestión había sido resuelta en febrero por el juez Nicolás Falkenberg, que prorrogó la medida cautelar por 8 meses. Pero tras una apelación de los defensores Sebastián Oroño e Ignacio Alfonso Garrone, el juez de cámara Roberto Reyes anuló el fallo por falta de fundamentos y dispuso que la cuestión fuera tratada nuevamente.



Así, se volvió a realizar la audiencia en la que la fiscalía -esta vez representada por la Dra. Celeste Minniti- solicitó nuevamente que D.C. permaneciera tras las rejas hasta la realización del juicio oral y público. La querellante Carolina Walker Torres adhirió al planteo, haciendo hincapié en los graves perjuicios sufridos por el niño víctima.





Lazos peligrosos



Los padres del niño acudieron a la audiencia y solicitaron al juez Patrizi que no le otorgara la libertad al profesor de música. "Nuestro hijo no puede ir a la escuela, para él es el peor lugar que hay", señalaron que a pesar de que lo cambiaron de institución en tres oportunidades el pequeño -que ahora ya tiene 8 años- aún no logra permanecer en los establecimientos educativos sin sufrir crisis subjetivas.



Además, aportaron detalles acerca de los cambios en la dinámica familiar y en la vida y salud de su hijo. Si lo liberan, "¿qué hago yo si me lo encuentro en la calle?", agregó el padre.



A continuación, la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se centró en la vigencia de los riesgos procesales, sobre todo en el entorpecimiento probatorio, para fundar su pedido. Señaló que el acusado tiene lazos con la comunidad educativa y con la Parroquia San Roque, y que podría influenciar a las personas que deberán declarar como testigos en el juicio (docentes, administrativos y padres de alumnos).



También hizo hincapié en que los padres de la víctima se habían acercado a la institución cuando su hijo -que en ese momento asistía al jardín- se había referido a situaciones de abuso, y que las autoridades no sólo no lo denunciaron sino que defendieron al docente. "Esto permitió que sucediera el segundo abuso, cuando la víctima comenzó la primaria", destacó el fiscal.



Si bien D.C. sólo era docente de música del jardín, según la acusación se habría cruzado al edificio donde funciona la primaria para buscar al menor y concretar ese abuso. Al docente se le atribuyó el delito de "abuso sexual con acceso carnal calificado por ser encargado de la educación-, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada -por la edad de la víctima y por ser encargado de la educación-"



"Soy inocente"



Los defensores Oroño y Alfonso Garrone se opusieron a la pretensión de prórroga. Después de analizar la causa, señalar que no es "compleja" y que "no hay riesgos", cuestionaron las demoras en la causa.



Si bien la acusación fue presentada 10 meses después de que su cliente fuera detenido, la audiencia preliminar se fijó mucho después y el juicio se fijó recién para un año y medio después. "Las cuestiones de agenda no son óbice para extender la medida cautelar, porque no hacen a cuestiones atribuibles al imputado", aclaró Oroño



Luego declaró D.C.: "Mi intención es que el juicio se lleve a cabo lo antes posible para poder demostrar mi inocencia. Soy inocente. Lo único que quiero es, como ya he cumplido con los dos años, esperar el juicio afuera, en mi casa, junto a mi familia, para prepararme bien y estar contenido".

Riesgo procesal



Al fundamentar su decisión, el juez Jorge Patrizi realizó especial hincapié en la subsistencia del riesgo de entorpecimiento probatorio. "La posibilidad de que el imputado, o su núcleo, puedan entorpecer el proceso se acredita conforme lo manifestado por la fiscalía".



"Hoy, a dos meses del inicio del juicio, se hace imprescindible ser más riguroso respecto de la cautela, porque justamente estamos ya en el momento previo al debate", dijo. Además, recordó que las entrevistas tomadas a los futuros testigos "no son declaraciones".



"Todo lo que hasta ahora está en poder de las partes son evidencias, y estas no sirven si no son indicadas luego en el juicio. Para eso las personas tienen que tener toda la tranquilidad de espíritu necesaria" y así llegar al juicio libres de presiones para dar sus testimonios.



"Subsiste el entorpecimiento probatorio, y este se encuentra en las razones de excepcionalidad requeridas para prorrogar la prisión preventiva que viene sufriendo D.C." consideró Patrizi, tras lo cual dispuso la extensión.

Pena elevada

La fiscalía pretende que D.C. sea condenado a 16 años de prisión, mientras que la querella solicitará la pena máxima posible: 20 años.