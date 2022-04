https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 02.04.2022 - Última actualización - 9:02

9:00

En el marco del Día mundial de concientización sobre el autismo, desde TGD Padres TEA organizan la décimo primera Campaña “Rosario habla de Autismo, en un abril azul” para visibilizar sobre este asunto a la sociedad.

Concientización, educación y compromiso Sábado azul para hablar de autismo en las peatonales rosarinas y el Monumento En el marco del Día mundial de concientización sobre el autismo, desde TGD Padres TEA organizan la décimo primera Campaña “Rosario habla de Autismo, en un abril azul” para visibilizar sobre este asunto a la sociedad.

Hagar Blau Makaroff | [email protected]

La reconocida carpa azul en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín estará entre las 10 y las 13 donde se difundirá sobre las actividades que realizan todo el año, y donde se contiene a padres, familiares, docentes que se acercan con inquietudes”, adelantó Ivana Mansilla de TGD Padres Rosario. Luego a las 18.30 realizarán la clásica caminata desde el cruce de peatonales hasta el Monumento a la Bandera, donde se realizará un acto.

“En la carpa este año sumamos una cabina sensorial, donde se podrá tener unos pocos minutos la experiencia sobre cómo puede llegar a sentir una persona con autismo. Esto es más que nada por la hipersensibilidad auditiva, muchos presentan esta condición y por eso en las fiestas y eventos con mucha pirotecnia les hace daño”, precisó Ivana a El Litoral.

TGD Padres TEA es una red de familiares, principalmente madres y padres de personas con autismo, autoconvocados que nació hace quince años y hoy cuenta con cerca de 60 nodos en todo el país, que buscan “dar visibilidad a los Trastornos del Espectro Autista, incidir en políticas públicas que garanticen derechos de las personas con TEA y sus familias, y generar empoderamiento familiar y ciudadano”.

En Rosario funciona desde hace once años y realizan entre otras cosas, las campañas de difusión del 2 de abril, día Mundial de Concientización del Autismo, declarado por la ONU, y día Nacional de acuerdo con la Ley 27053.

"Nos urge difundir y concientizar sobre esta condición ya que el crecimiento de casos en el mundo es exponencial y las últimas estadísticas arrojan un resultado en la prevalencia de 1 cada 56 niños. Desde hace algún tiempo contamos con la Ley Nacional 27043 y la Provincial 13328, así como también la adhesión de Santa Fe a la mencionada ley nacional. Desde octubre de 2016 se sumó el municipio con una Ordenanza, la número 9633 de características idénticas a la Ley Nacional que afortunadamente cuenta con su reglamentación desde este último 18 de enero. Todas amparan a las personas con TEA y promueven acciones como las que realizamos de manera voluntaria", finalizó.

Algunas de las señales de alerta para realizar una consulta: Apego inusual a objetos; Alteraciones en el lenguaje, o no tiene; Hiperactivo o muy pasivo; Llanto, pataleta, tristeza sin causa aparente; Parece sordo; Hiper o hiposensibilidad a los sonidos o al tacto; No hace contacto visual; Se entretiene con juegos repetitivos como alinear o girar; Dificultad para relacionarse con otras personas; No siente temor ante los peligros; Indica necesidades llevando la mano de otros; Resistencia a los cambios; Movimientos repetitivos del cuerpo; Ríe sin motivo y Juego inapropiado con juguetes.