40 años después: "Hoy me encuentro celebrando la vida, no puedo creer que hayan pasado cuatro décadas"

El casildense Alberto Ismael Fernández hizo un repaso de los años posteriores al conflicto bélico. La ausencia del estado en la comunidad malvinera y la nueva vida después de la guerra.

Alan Vidaña | [email protected]

De cara al próximo 2 de abril, se han diagramado diferentes actividades en la ciudad cabecera del departamento Caseros. Se hará por primera vez una vigilia con músicos locales a modo de homenaje.

“Todo lo que se hace es emotivo, porque son 40 años. Son muchos recuerdos que se vienen. Hoy me encuentro celebrando la vida, porque tengo salud. Lamentablemente se nos fueron varios compañeros con la pandemia de Coronavirus y eso nos duele muchísimo. Por eso hoy honramos a los caídos en Malvinas y en la posguerra. Después de que volvimos del combate surgieron otras batallas de la vida cotidiana. Tuvimos 10 años de abandono por parte del estado, porque recién adquirimos una pensión graciable en el año 1992. Algunos tuvimos la suerte de conseguir trabajo y fuimos reinsertados en la sociedad. Pero muchos otros no tuvieron esa posibilidad, desafortunadamente algunos se suicidaron. El estado no estuvo presente y eso fue muy malo para toda la comunidad malvinera”, expresó Alberto Ismael Fernández, en diálogo con Mirador.

-¿Cómo impacto la guerra en tu vida?

-Una guerra como la que se vivió en Malvinas te cambia totalmente todo. Nos habíamos incorporado para hacer el servicio militar obligatorio. Al principio todo era aventura, con 19 años pensábamos en explorar, nunca imaginábamos que íbamos a llegar a un conflicto armado. Los días pasaron y cuando el 1º de mayo cayeron las primeras bombas en la zona del aeropuerto nos cambió la vida totalmente. Después cuando recibimos la noticia del hundimiento del Belgrano fue un golpe muy duro. La adversidad del enemigo y el clima tan hostil, nos hizo crecer de golpe. Es una experiencia muy fuerte que te cambia la vida.

-¿Los primeros 10 años fueron los más difíciles?

-No hubo un estado preparado para la contención del veterano de guerra. Cuando volví a Casilda tuve la suerte de trabajar en el correo, quizás otros no tuvieron esa posibilidad. Luego pasó el tiempo y la sociedad nos dio un lugar para poder expresarnos. Las escuelas nos abrieron las puertas para poder contar las historias. También nos provocaba un nudo en la garganta porque no sabíamos contar lo que había pasado, no nos salían las palabras.

-¿Qué rol ocupó la fe?

-Nosotros nos aferramos mucho a la fe, eso fue fundamental, allí aprendí a rezar el rosario. Era muy necesario, además nos hacía bien porque nos sentíamos acompañados. Creímos mucho en la virgen y en dios, eso jugó un papel fundamental en la vida de cada uno.

-¿Se pudieron sanar las heridas?

-La guerra te deja huellas, pero el mimo de la gente es maravilloso y nos hace muy bien. Hay otros veteranos que prefieren estar en su casa y no salir. Hay distintas formas de sobrellevar todo lo que pasó. Por eso, es fundamental la contención psicológica y el apoyo familiar. Yo traje el rosario con el que tenía el arma todo el tiempo y lo ofrendé a la parroquia de Lujan de barrio Alberdi. En esos momentos, había grupos juveniles que invitaban a la gente a tomar mates y hacer guitarreadas después de las misas. Allí fui invitado y conocí a mi señora, ella es una malvinera desde la hora cero.