https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 02.04.2022 - Última actualización - 9:33

9:31

El funense Adrián Marrone es un ex combatiente de Malvinas que charlando con este medio envió ese mensaje con tono de deseo dirigido, sobre todo, al pueblo inglés pero también a los gobernantes argentinos. Para él, entre otras cosas, lo importante ahora es “crear una conciencia nacional”.

Adrián Marrone "Me gustaría que nos dejen ser" El funense Adrián Marrone es un ex combatiente de Malvinas que charlando con este medio envió ese mensaje con tono de deseo dirigido, sobre todo, al pueblo inglés pero también a los gobernantes argentinos. Para él, entre otras cosas, lo importante ahora es “crear una conciencia nacional”.

Rodrigo Sánchez | [email protected]

Adrían Marrone tenía 19 años cuando tuvo que ir a Malvinas y tras 40 años aún recuerda cómo fue el momento; “Yo había salido sorteado para hacer la colimba en octubre de 1981 pero por razones de estudios y de más, solicité una prórroga por seis meses y es por eso que recién me uní con la clase 62 en abril de 1982”. Ellos, los de la Operación Rosario, en plena guerra tuvieron que ir a la Base Naval de Infantería Marina Baterías, lugar de origen antes de ir con un destacamento de servicio para apoyo de combate.

Tal fue así, que Marrone fue uno de los conscriptos que estuvo en la que se denomina la batalla más cruel en la guerra de Malvinas, que fue la de Monte Longdon. Allí lucharon argentinos contra británicos durante 9 horas. El funense, como tantos otros compañeros, se enteraron arriba del avión que estaban viajando a las islas. A lo que recordó; "nos prepararon como si fuéramos a un lugar de batalla, pero no sabíamos dónde íbamos. Estando a bordo del avión nos informaron que era a Malvinas, nunca nos hubiéramos imaginado que se trataba de una misión de alto rango".

Por otro lado, Adrían Marrone también hizo alusión a las armas que le dieron para defenderse, que “eran las 12 con 7”. Y a su vez agregó; “Con el armamento encima nos dimos cuenta de que eso iba en serio. Estando prisionero observamos el armamento de los enemigos, la superioridad de los combatientes ingleses se notaba que estaban bien preparados e incluso la ropa que teníamos nosotros no era la adecuada".

Aunque no todo quedó allí en Malvinas. Luego de aquel 14 de junio de 1982 donde la Argentina tuvo que entregarse ante los británicos, los combatientes de nuestro país tuvieron que regresar a continuar el servicio militar. “A mí me quedaban 4 eses y mes los hicieron cumplir. Allí nos dieron de comer para que engordemos y cambiemos un poco el al aspecto físico que traíamos de la guerra para que de esa manera no se dieran cuenta nuestros familiares. Ademá,s en ese tiempo nos hicieron un lavado de cabeza para que nos calláramos” esbozó el funense Marrone una mezcla de nostalgia, indignación y bronca.

Por su parte, el ex combatiente agregó; "En la época de los militares se pretendía que no se hable del tema, lo que denominamos desmalvinización, durante mucho tiempo se trató de no recordar, incluso los gobiernos democráticos, primero con Raúl Alfonsín y luego una parte con Carlos Menem. Hasta que en 1991 hubo algo de reconocimiento”.

Al mismo tiempo, Adrían Marrone dijo que “no sólo perdieron la vida los muchachos que quedaron allá, sino que luego del conflicto hubo cientos y cientos de suicidios y otros compañeros con tantas otras enfermedades que hasta el día de hoy la siguen padeciendo”. Y sumó; "Más allá de los trastornos psíquicos y físicos tratamos de contar siempre lo que pasó".

Por último, pero no menos importante, uno de los tantos héroes que luchó por las Malvinas resaltó; “Llevamos 40 años de humillación y decadencia. Desde el conflicto, los ingleses no nos dejan comprar absolutamente nada de armas, aviones, nada. Y no me refiero a comprar esas cosas para una guerra, no, al contrario. Para todo tenemos que pedirles permiso. Yo pido una conciencia nacional, que no nos pisen más, que nos dejen ser”