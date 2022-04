Por las violentas protestas en India, Sri Lanka decretó toque de queda de 36 horas

Las autoridades de Sri Lanka anunciaron este sábado un toque de queda de 36 horas para intentar contener las violentas protestas que sacuden al país a raíz de una grave situación económica con escasez de alimentos, combustible y medicamentos.

The economic crisis in Sri Lanka has lead to civil unrest between protestors and law enforcement. The police have resorted to tear gas and high-pressure water hoses to disperse the crowd.pic.twitter.com/bUx815s5y1