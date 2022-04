https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 03.04.2022

8:11

Luz y Fuerza El voto de confianza del afiliado puesto en obras

El Secretario General del Sindicato Luz y Fuerza de Santa Fe, Pedro Fernández, recibió a autoridades nacionales, entre ellas, al Secretario General de la FATLyF y al Secretario de Organización e Interior, Guillermo Moser y Mario Rojas; quienes acompañaron a dirigentes y afiliados del Sindicato Luz y Fuerza de Santa Fe en una jornada especial de inauguración de obras que se inscriben en las acciones del Sindicalismo Múltiple identitario de Luz y Fuerza.

En primer término, en la Farmacia Sindical, se inauguró la instalación de un sistema robótico para selección y administración de medicamentos que optimiza la calidad de atención a los afiliados. Luego, Moser, junto al Secretario General del gremio local, Pedro Fernández, participaron de una rueda de prensa con medio locales.

En la oportunidad, Moser se refirió a la situación política energética del país :"Nosotros, en cuanto al subsidio al sistema eléctrico, en un país con casi el 50% de pobres, lo consideramos como un salario indirecto para aquellas clases sociales que están sufriendo los vaivenes de la economía de nuestro país. Imaginen si la energía no estuviese subsidiada, sería mucho más duro. Si dolarizas el servicio no hay plata que aguante, ésta es la triste realidad, no hay otra. Hay que tener en cuenta también que ya se está hablando de cortes programados en relación al gas a las grandes industrias, donde se va a necesitar el soporte energético. Allí, tiene que estar el Gobierno Nacional con los subsidios para fomentar el desarrollo productivo del país.

Posteriormente enfatizó: " Acabamos de venir de un acto estatutario en donde se han elegido a las nuevas autoridades del secretariado nacional, pero previamente se han renovado autoridades en 15 sindicatos hermanos del país. Nuestra bandera de gestión es el federalismo, no nos concentramos… cuando se inaugura una obra, como la que hizo Santa Fe, nos enorgullece porque es muestra fiel de una administración ordenada, con balances positivos que, en este caso vuelve en obras para los afiliados y la comunidad santafesina".

Sobre el final de la tarde inauguraron obras en el Camping Sindical (terraplén en la costanera, quinchos, asadores, plaza de juegos para niños, estaciones para actividades físicas y riego por aspersión). Como cierre dirigentes y afiliados compartieron un lunch.