El santafesino Bagnis le ganó al porteño Mena y se quedó con el Challenger de Pereira

El santafesino Facundo Bagnis se adjudicó este domingo por la tarde la final entre jugadores argentinos que disputó con el porteño Facundo Mena y se quedó con el título en el Challenger de tenis de Pereira, en Colombia, torneo que otorgó premios por 53.100 dólares y se celebró sobre polvo de ladrillo.

El tenista nacido en la localidad de Armstrong, ubicado en la posición 104 del ránking mundial, prevaleció claramente en el cotejo decisivo y se impuso a Mena (181), con parciales de 6-3 y 6-0.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@facubagnis adds a 15th #ATPChallenger title to his collection, cruising past Facundo Mena 6-3, 6-0 in Pereira! pic.twitter.com/LuHyo3cIeS