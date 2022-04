https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mirada desde el sur Rosario está desnuda en este otoño

La ceremonia de la entrega de los premios Oscar, televisada por canales que llegan a toda la Argentina por sus repetidoras y filiales, trajo una certificación importante. Qué cosas se premiaron. Puede ayudar, desde el escorzo, a entender nuestras faltas y porqué La Peste desnudó a la Región Rosario.

Para quienes saben de los importantes negocios: no premiaron en exceso a "las plataformas" que no estrenan en las salas. No hubo avasallamiento de las nuevas formas de comunicación. Las multinominadas, armadas para pantalla chica y pague para ver, se llevaron poco.

Traigámoslo a Región Rosario: Creer que la ciudad se maneja desde y para las plataformas nuevas de comunicación es un yerro. Vivir pendientes del "me gusta / no me gusta" y del "like / dislike" trastorna, entorpece, quita certeza a la gestión pública. No es negocio pagar para bombardear redes. No hay que gobernar para las redes, ni alegrarse - pagar - por un "retuit" más de lo que vale. No se gobierna para ellos, pero no se los debe olvidar ni menospreciar.

Hay otra sustancia que puede resumirse en las minorías fueron escuchadas. Muy atendidas. Muy escuchadas.

El Poder del Perro trata sobre la homosexualidad entre el territorio de vaqueros, la leyenda de guapos y lo consagrado y le quita secreto; sin denuncia, simplemente narración. Esto sucedía y sucede, contémoslo. El drama es el desamor, no importa entre quienes: desamor.

Las minorías en Región Rosario no responden a cuestiones de origen racial, sino económico/social. No están protegidas. Los colectivos minoritarios aparecen bellísimos en esta entrega de los premios. Deja en claro que la vida sigue. No es atarse a denunciar una minoría sojuzgada, denunciar que deben dejar vivir y eso: vivir. El drama es el desamor.

La más grande minoría (una contradicción, un inmenso oxímoron) son los muertos de hambre y el mejor ejemplo de solidaridad el BAR, Banco de Alimentos Rosario, donde contribuyen mas de 1500 asociaciones, incluidas la provincia y la ciudad y, como corresponde, con poca atención periodística.

La película de las Williams es un alegato a favor de aquello que sucedía: el tenis no es para las negras (perdón, afroamericanas, solo que si es afro y de otro sitio…) y cuenta eso: el triunfo de la negritud. A fumar, son buenas, no importa la piel, pero…cuidado: Will Smith estuvo mal diciendo que representaba a un padre medio loco, eso es un juicio…alocado. No importa, el mensaje de la película es claro: soy negra… y qué. Aquí debería aplicarse a todo cuanto hace al desnivel en el punto de origen para los estudios. Llegar al mismo cero de arranque entre los que tienen y los que nada tienen. Una escuela privada puede cobrar 70.000 pesos mes de cuota y eso es más que un sueldo básico. Equilibrar estudios sería el mensaje a la sociedad. Estudiaron, aprendieron, llegaron. El Estado debe equilibrar, para eso es suya la Instrucción como obligación. Las Williams estudiaron.

La película sobre la guerra fratricida, con terrorismo urbano, en Irlanda del Norte, por razones de fe (de muy mala fe) resultó triunfadora en el rubro guión original.

Belfast es una película hecha para argentinos. Habla del terrorismo, damas y caballeros, y el acto final de Judi Dench, mirando cómo se van sus nietos y diciéndoles desde el andén "váyanse"… es un mensaje a los exagerados y trasnochados revolucionarios. La violencia expulsa gente. Región Rosario no es hiper progresista y revolucionaria sino tranquila y laburante. El escaso laburo puede expulsar, y allí la frase adquiere otro significado.

Además, un punto: hablemos de los yerros del ´70. Juzguemos. Cerremos ese capítulo. La película Belfast apunta al cierre. Algunos colegas y muchos actores políticos del sur santafesino son felices con las heridas abiertas. Parece que solo viven plantados en el ayer que, obvio, ayuda a tropezar con el porvenir. Aún hoy, en Región Rosario, los terroristas urbanos del ´70 son los buenos. No hay asesinatos buenos. La violencia no es buena.

La película sobre los sordomudos, los mudos y su integración es otro ejemplo de mensaje general a través de casos particulares. Están, son, caramba, incluirlos es lo mas natural, lo que hace falta para entender una sociedad que tiene facetas y claroscuros. La película apunta a iluminar, quitando sombras. Bellas escenas. Se compran el amor del espectador mostrando amor. En la Región Rosario deberíamos aprender que ese es el modo y corregiríamos una palabra de la frase anterior: "comprar amor". Lo exacto sería que muestran amor y eso lleva a la generosidad. Yankilandia abrió su corazón a esta película.

En todas las películas premiadas el Estado aparece lejano, descuidándose en la sustancia: protección. Es otro mensaje. Región Rosario debe resolver la Basura (un contrato mayúsculo que el socialismo descuidó y Javkin debería solucionar rápido y bien… y el periodismo contar del desastre ambiental). También de las demoras y prórrogas (habrá otra prórroga y van…) que quitaban seriedad y transparencia al proceso.

Quien crea que no hay desastre ambiental que visite la Montaña Ricardone, deleznable paisaje de la sociedad socialista que llevaba la basura lejos y listo: La Peste desnudó la trampa del relato. El dueño de la Montaña compra hectáreas vecinas todos los años porque…¡la Montaña crece!

El TUP (Transporte Urbano de Pasajeros) incluye taxis y autos de alquiler autorizados. Hoy son ausencias en el otoño. Después, serán ausencias en el invierno… y sigue la película. En la madrugada se rematan viajes, el que paga más se sube al auto de alquiler, no autorizado pero real.

Las fiestas electrónicas, como fiestas musicales son una cosa, pero hay un gris con mal olor: el costo de las botellitas con agua y las ambulancias a 200 metros en la madrugada de las fiestas. Hay muchas, realmente, muchas fiestas electrónicas. Pregunta: ¿hay jurisprudencia contra la comercialización clandestina de las pastillitas o, por falta de control y, ante la impotencia, fingimos que no existen…? ¿Ciudad o provincia son responsables? ¿Ambos? Creemos que el problema tiene cura.

Rosario no encuentra el modo de tapar algunos problemas. Su intendente heredó la mayoría en estado de gravedad. También heredó la deuda. La burocracia en Cultura. La inoperancia económica. Los militantes socialistas soñando la vuelta. No heredó La Peste. Y los funcionarios jerárquicos son los que él eligió.

Javkin se salva de un solo chiste de la Ceremonia de los Oscar, acaso uno de los mas tremendos. ¿Saben porque eligieron tres presentadoras mujeres? - dijo una de ellas y, sin esperar respuesta, se contestó - porque cuestan lo mismo que un hombre.

El Cogobierno de la Región Rosario es del Concejo Municipal y su composición es por mitades, con predominio femenino. Un ejemplo regional con equilibrio de género que nadie quiere ver. Es el mejor sitio de gestión para que Rosario no llegue escaso de coberturas para el frío del invierno con inflación altísima, energía escasa y carísima y funcionarios que están descubriendo la ciudad donde ya se ha dicho: La Peste quitó las sábanas y la dejó desnuda.

Cuidadito: el Concejo tiene muchos "mediáticos", portadores de "Grado de conocimiento" y listo. Cuidadito otra vez: los votamos a todos.

Si alguien pidiese un consejo la respuesta sería sencilla: hay que hablar con El Concejo, que supo cubrirse para este otoño nacional.

Nadie pide consejos, todos miran qué se dice en las redes. En las redes, Rosario está desnuda, muestra todo.