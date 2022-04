En Sacramento un tiroteo dejó seis muertos y 10 heridos

La jefa policial de Sacramento Kathy Lester informó en conferencia de prensa que la policía patrullaba la zona a eso de las 2 a.m. cuando estallaron los disparos.

Al llegar al lugar, los agentes vieron a una gran multitud en la calle y seis personas muertas. Otras 10 personas fueron por su cuenta al hospital o fueron llevadas allí. No se dieron detalles sobre su condición.

Las autoridades de momento desconocen si hubo uno o más atacantes, y han pedido a la comunidad ayuda para identificar a los responsables.

Lester no dio detalles sobre el tipo de arma usada.

“Esta es una escena muy compleja y complicada”, expresó la jefa policial.

BREAKING:🚨 USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6