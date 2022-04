Miley Cyrus se perdió los Grammys tras dar positivo de coronavirus

Miley Cyrus confirmó que tras su gira por toda América Latina contrajo coronavirus. La artista que estuvo por primera vez en el Lollapalooza Argentina y dio un gran show con más de 100 mil personas indicó que está en buen estado de salud pero que lamentablemente no pudo estar presente este domingo 3 de abril en los Premios Grammys.

“Viajando alrededor del mundo, tocando para 100,000 personas por noche y conociendo a cientos de fanáticos por día, las posibilidades de contraer Covid son bastante altas. Tengo Covid ahora, pero definitivamente valió la pena”, manifestó Miley en Twitter.

Traveling around the world, playin for a 100,000 people a night & meeting hundreds of fans a day the chances of getting Covid are pretty high. I have Covid now but it was definitely worth it.