Advierten que la esperanza de vida disminuyó dos años por el coronavirus

Un estudio del Centro de Investigación Demográfica de California (Estados Unidos) advirtió este lunes que se produjo un descenso de dos años de la esperanza de vida a nivel mundial en 2021, ocurrido por el impacto de la pandemia de coronavirus.

Se trata del estudio Global and National Declines in Life Expectancy: An End-of-2021 Assessment, realizado por Patrick Heuveline, profesor de sociología y director asociado en la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, publicado en la revista científica Population and Development Review.

