Lunes 04.04.2022

No viajan a Perú

River: Díaz y Paradela tienen coronavirus y serán baja para el debut en la Copa Libertadores

El defensor y el mediocampista no podrán estar para el partido ante Alianza Lima, que se jugará este miércoles a las 21.00 en la capital peruana.

El defensor Paulo Díaz y el mediocampista José Paradela dieron este lunes resultado positivo de coronavirus y ambos serán bajas para el partido ante Alianza Lima en el debut de River Plate en la Copa Libertadores, que se jugará este miércoles a las 21.00 en la capital peruana. El parte médico oficial difundido por la entidad 'millonaria' indicó que "tras los hisopados realizados esta mañana, los jugadores Paulo Díaz y José Paradela han dado positivo de Covid-19. El resto de los testeos realizados a los integrantes del plantel, cuerpo técnico y colaboradores resultaron negativos". ℹ️ [Parte médico] Tras los hisopados realizados esta mañana, los jugadores Paulo Díaz y José Paradela han dado positivo de Covid-19. El resto de los testeos realizados a los integrantes del plantel, cuerpo técnico y colaboradores resultaron negativos. pic.twitter.com/0NbT9qmuW6 — River Plate (@RiverPlate) April 4, 2022 Esta situación obligó al técnico Marcelo Gallardo a postergar la difusión de la lista de los jugadores convocados para el partido ante Alianza Lima, que se iba a dar a conocer este lunes por la noche. 📋 Los convocados para el debut en la @Libertadores frente a Alianza Lima en Perú 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/KdYYsu2uWv — River Plate (@RiverPlate) April 4, 2022 Este martes está previsto el viaje de la delegación "millonaria" a Perú, donde se medirá con el local Alianza Lima el miércoles, en el estadio Nacional, en el debut de ambos en la Libertadores. River integra el Grupo F del máximo certamen continental, que también está integrado además de Alianza Lima, por Colo Colo de Chile y Fortaleza de Brasil. Los grupos

