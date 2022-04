El "Campeón del Siglo": ¿Otra víctima para el Cementerio?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pisará el Brigadier López el primer campeón que tuvo la Copa Libertadores de América. Más allá de su discreto presente, no deja de ser un rival de jerarquía para este Colón de Falcioni que también necesita mejorar. Luego de doce años, Colón vuelve a disputar el máximo torneo continental.

El 4 de marzo de 1998 no fue un día más en la historia de Colón. Quizás habría que remontarse al año anterior, cuando gracias a aquélla notable campaña del equipo que conducía Pancho Ferraro, se consiguió la clasificación a la Conmebol. A fines de ese 1997, llegó la épica noche en la cancha de Lanús, cuando el gol de Saralegui permitió que Colón clasifique a la Libertadores dejando afuera de competencia, ni más ni menos, que al Rey de Copas (Independiente). Épica por esa conquista y también por lo que fue aquél prolongado festejo de los hinchas sabaleros en el obelisco, en una noche de viernes de diciembre, inolvidable para los que dejaron boquiabiertos a todos los porteños.

Aquélla clasificación llegó como consecuencia de haber salido segundo, escoltando a River -que ganó los dos torneos del año- y definiendo con Independiente, el segundo del otro certamen. Tiempos en que a la Libertadores iban sólamente dos. Ahora, en esta segunda incursión por fase de grupos (la de 2010 con Universidad Católica de Chile fue en primera fase y no en fase de grupos) el mérito es mayor, por más que haya más participantes argentinos en la Copa: llega a esta instancia como consecuencia de haber sido el campeón de uno de los dos torneos oficiales del año.

En lo económico y lo deportivo, jugar la Libertadores es un premio mayúsculo. Además, la chance de seguir en carrera con la competencia internacional, al cabo de estos primeros seis partidos de la fase de grupos, es accesible. Basta con no salir en el último puesto. Los dos primeros siguen en la Libertadores y el tercero baja a los octavos de final de la Sudamericana.

Colón tiene, en su grupo, clubes con estirpe copera. ¿Es determinante la historia?, determinante no, pero pesa. Ponerse la camiseta de Peñarol (autodenominado el "Campeón del Siglo"), de Olimpia o de Cerro Porteño implica saber que hay un compromiso con esa historia que no se puede soslayar. Nacional de Montevideo es el club que más Libertadores jugó en el continente. Y los que lo siguen, son los tres que comparten el grupo con Colón: Peñarol, Olimpia y Cerro Porteño. Un detalle que, insisto, no es determinante porque el fútbol es presente, pero en algo influye.

El valor deportivo está dado en los 12 años sin jugar la Libertadores, que se incrementan a 24 si se toma en cuenta aquella participación en fase de grupos de 1998. Ese antecedente deja tantos recuerdos como reconocimiento: Colón llegó a cuartos de final de esa Copa, clasificó y en octavos dejó en el camino a Olimpia de Paraguay en aquella gloriosa noche de Asunción, con los penales atajados por Burtovoy. En cuartos, llegó un nuevo choque contra River y la eliminación que hoy sigue generando críticas cuando se le pregunta al profesor Daniel Córdoba por aquéllos partidos, especialmente el jugado en Santa Fe.

El Brigadier López tendrá un lleno total para un partido que tendrá un tinte histórico, como tantos de los que se jugaron en el estadio sabalero. Se recuerda que todos pagan y que para ingresar al sector de populares, hay que ser socio del club. Foto: Mauricio Garín

No será una noche más la de este martes. Llega a Santa Fe el primer campeón de la Libertadores, un club abonado al éxito, que incluso llegó a ser el mejor del mundo en 1966 cuando, al año siguiente, vino a jugar un amistoso a Santa Fe y cayó ante Colón, abonando la mítica historia del Cementerio de los Elefantes. Peñarol tira su historia, pero Colón también tira su leyenda sobre un estadio que ahora tiene la posibilidad de que se le sigan sumando hitos que incrementen esa tradición.

Si para jugar esta clase de partidos es necesaria la experiencia, Colón la tiene -de sobra- en todos los sectores de la cancha y en el banco. Desde Falcioni, pasando por muchos futbolistas que están acostumbrados a este tipo de competencia, Colón no puede renegar de lo curtido que es este plantel. Pero así como se dice que la historia pesa pero no es decisiva (como en el caso de Peñarol), también se puede decir que la experiencia es importante en estos partidos pero no asegura el éxito. Hay que jugar bien o al menos mejor que el rival. Y en este aspecto, Colón no ofrece garantías. Con la vuelta de Garcés, recupera a su mejor defensor. Y si también se confirma la recuperación de Delgado, que está concentrado, mejor todavía. Contra Aldosivi, el equipo mostró una endeblez defensiva que desembocó en una derrota que se podría haber evitado, porque el partido estuvo para cualquiera de los dos.

Convocados

Esta es la lista de jugadores convocados por Falcioni para el partido de este martes a las 19.15 en el Brigadier López: Burián, Chicco, Goltz, Garcés, Nardelli, Meza, Novillo, Delgado, Gallardo, Sandoval, Teuten, Lértora, Moschión, Vega, Aliendro, Pierotti, Farioli, Bernardi, Acevedo, Farías, Beltrán, Leguizamón, Abila, Rodríguez.

Peñarol, en Paraná y con una duda

El plantel de Peñarol arribó el sábado a la ciudad de Paraná, donde permanece concentrado a la espera del encuentro ante Colón y realizó una práctica el domingo, que repitió este lunes.}

En plena primera parte del encuentro del viernes frente a Rentistas en el Estadio Artigas de Paysandú, Ramón Arias encendió las alarmas en Peñarol. Una molestia muscular nuevamente lo complicó al zaguero que hoy parece ser la gran duda de Mauricio Larriera para enfrentar a Colón en Santa Fe.

Es que en esa primera parte, un integrante de la sanidad mirasol se acercó hasta el área carbonera bordeando la cancha y consultó a Cachila, quien dio señas de estar bien. "Esperá", le dijo al colaborador de Peñarol. Pero cuando se terminó el primer tiempo y luego el equipo volvió al campo de juego, Arias no regresó y fue sustituido por el juvenil Agustín Da Silveira.

Esa molestia muscular del zaguero de 29 años viene siendo tratada por estas horas junto a la sanidad y el cuerpo técnico con el objetivo de que Cachila pueda ser titular en el estreno de Peñarol en esta edición de la Copa Libertadores.

Cachila Arias estuvo cerca de llegar a Colón en 2018, cuando se produjo la transferencia de Germán Conti al Benfica de Portugal. En aquél entonces, fue uno de los nombres mencionados junto con los de Guillermo Burdisso y Diego Polenta, actual zaguero de Unión. Finalmente, Cachila se quedó en Peñarol y al poco tiempo llegó a San Lorenzo, donde jugó una temporada (14 partidos), antes de emigrar a la Universidad de Chile y luego retornar a Peñarol.

El probable equipo que pondrá Mauricio Larriera para jugar ante Colón, será con Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Ramón Arias o Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos; Damián Musto, Walter Gargano, Ignacio Laquintana, Pablo Ceppelini, Federico Carrizo y Agustín Álvarez Martínez.

​Los hinchas de Peñarol agotaron las 2.000 entradas que tenían disponibles para visitar a Colón y los fanáticos carboneros se harán sentir en el Cementerio de los Elefantes.

​El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, viajó a Londres, donde se presentó la primera oficina de trabajo de Conmebol y UEFA. El titular mirasol intenta crear la Intercontinental Sub 20 y en los próximos días puede haber novedades.