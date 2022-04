https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 05.04.2022 - Última actualización - 12:22

Es viral ¿Quién es Fideozinho?, el misionero que denunció que lo quieren matar "por lindo" Su nombre es Elías de Sousa, y asegura que es perseguido por políticos y personas importantes que lo paran en el camino y lo amenazan con violarlo y castrarlo, por el hecho de tener “mucho éxito con las chicas”.

Un hombre de San Vicente, Misiones, manifestó que vive siendo perseguido y amenazado por tres mujeres que “lo quieren matar” por ser lindo. Hasta el momento no se presentó una denuncia formal al respecto.

Elías de Sousa, conocido en la comunidad como “Fideozinho”, contó que es perseguido también por políticos y personas importantes de la localidad, que lo paran en el camino, lo persiguen y juran violarlo y castrarlo, por el hecho de tener “mucho éxito con las chicas”.

En base los dichos del joven, desde el 2006 le paran en la calle cuando sale y aparentemente amenazan con acabar con su vida, por ser atractivo y codiciado por muchas mujeres.

Según relató, una tarde en la que volvía de su trabajo fue interceptado por personas conocidas, quienes habrían dicho: “Este tipo es mágico, sabe todas las cosas, las guainas lloran por él y él va a descubrir todo de nosotros en San Vicente”.

A su vez, otra persona había manifestado que por esa razón habría que matarlo, cuenta de Sousa.

Para él ir a trabajar “era como una carrera de autos” ya que “lo perseguían por donde caminaba”. Fideozinho aseveró que recibió amenazas por parte de varios policías debido a celos, por “el gran éxito que tiene con las mujeres: “Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras guainas que me aman a mí, me mezquinan. Y los tipos me tienen celo, pero la suerte me la dio Dios, es así” contó.

A su vez el joven dijo que fue a la comisaria segunda a denunciar el hecho, pero no quisieron tomarle la denuncia por lo que “seguiré reclamando justicia por los hechos”.