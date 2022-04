https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 05.04.2022

Elecciones en Unión Glorioso 89 presentó a sus candidatos

Este lunes por la noche, con la presencia de Carlos Ghisolfo, su máximo referente y de Oscar Sabino Regenhardt, quien asumiría la conducción de todo el fútbol formativo de la institución, hizo su presentación oficial Glorioso '89, otra de las listas que dirimirá la conducción de Unión en las elecciones programadas para el próximo domingo en la institución.

Propuestas como reforma del estatuto, amnistía por tres meses para los socios, mejorar la atención en la Oficina de Socios, nombrar ex jugadores que conecten al club con instituciones de Europa y América, el predio propio, refuncionalizar La Tatenguita, mayores comodidades en el estadio (completar las comodidades en la tribuna sur, los palcos y baños), terminar la obra del playón, modernizar el estadio cubierto y presentar como proyecto la creación del Paseo Histórico, que no sólo pretenden que se lleve adelante en caso de ganar las elecciones, sino que se transforme en un proyecto institucional.

El candidato a presidente de Glorioso 89 habló de todos los temas, entre ellos de ser él mismo, en persona, el representante en Afa y Liga Profesional. "Consideramos que el club no está bien representado y que tenemos que mejorar en ese aspecto, no sólo con mayor presencia sino estando en la verdadera mesa de decisione", dijo Ghisolfo, quien también señaló que "en caso de ser electos, nosotros no venimos con el serrucho ni a cortarle la carrera a nadie. Vamos a hacer una evaluación de la actuación de la secretaría técnica y si consideramos que están trabajando bien, continuarán en sus funciones. Somos de la idea de mantener la figura del manager, que en nuestro club está representado en este momento por una secretaría técnica", señaló Ghisolfo.

A su turno, Regenhardt dijo que "pondré a disposición los 450 contactos que tengo en todo el país y lo primero que haré es hablar con todos los entrenadores y profe, porque por más buen laburo que se haga, sin materia prima se hace difícil. Tenemos que encauzar la relación con los otros clubes porque nadie quiere enviar jugadores a Unión. El proyecto principal está basado en dos aspectos clave: la detección y la captación. Y después, formación idónea. Todos saben que a Primera no llegan todos, que el porcentaje se reduce a un 15, 20 o a lo sumo el 30 por ciento. Esta camada de jugadores que apareció en Unión, no fue por convicción sino porque el Covid la precipitó. Y puedo asegurar que esto se produjo sin el convencimiento de muchos adentro del club".

También se refirió a la construcción de un predio "que ya sabemos cuál es y lo tenemos", a la vez que señaló que "no sólo es construir canchas, sino cómo hacerlas. El jugador debe salir del vestuario, pasar por el gimnasio, hacer la rutina, seguir hacia la cancha y, cuando vuelve, otra vez pasar por el gimnasio, completar la rutina y entrar al vestuario. Eso lo dice Bielsa y lo comparto. Y así hay que trabajar... Y otra cosa: a los chicos hay que mostrarles que no sólo podemos hacerlos jugar en la Argentina, sino en cualquier lugar del mundo. Lo experimenté con Boca. Por 35 o 40 mil dólares, hemos viajado a jugar torneos internacionales. Y si eso permite que, luego, se pueda vender algún jugador por 3 o 4 millones de dólares, la ecuación cierra. Los clubes de afuera siempre se fijan en los jugadores argentinos. Así me pasó a mí, cuando por una gira que organizó Faraone cuando era el técnico de Unión, en el 81, me vendieron a Europa".

El último párrafo de Ghisolfo fue para decir que "nosotros, si somos gobierno, no haremos una auditoría, porque la auditoría ya está hecha. Y al presidente se le va a pagar lo que realmente está documentado. Ni un peso más ni un peso menos".