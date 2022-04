https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tres acusados

Caso García Belsunce en junio comenzará el tercer juicio

En el banquillo de los acusados estarán Nicolás Pachelo, ex vecino del country y los ex vigiladores José Ramón Alejandro Ortiz y Norberto Glennon.

María Marta García Belsunce. Crédito: Gentileza

El ex vecino del country Carmel de Pilar donde fue asesinada María Marta García Belsunce en 2002 Nicolás Pachelo y los ex vigiladores José Ramón Alejandro Ortiz y Norberto Glennon llegan a juicio el 1 de junio acusados de homicidio crimis causa, es decir, que mataron para ocultar otro delito, lo que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua.

El tercer juicio oral por el crimen de la socióloga asesinada de cinco balazos en la cabeza el 27 de octubre 2002 en su casa del country será hasta agosto. Hubo uno anterior al viudo Carlos Carrascosa por el homicidio, del que fue absuelto tras más de siete años preso. Y otro por encubrimiento, en el que estaba parte de la familia de la víctima y fueron sobreseídos.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro notificó a las partes que el debate se realizará en 31 jornadas, fijadas entre el 1 de junio y el 19 de agosto. Declararán cerca de 160 testigos, entre ellos Carrascosa, que además es particular damnificado. Allegados al viudo dijeron que está muy emocionado con la noticia.

Los fiscales de juicio serán Andrés Quintana, que hizo la instrucción, Matías Lopez Vidal y Federico Gonzalez.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo absolviera en forma definitiva en diciembre de 2020, Carrascosa (76) presentó en el expediente para poder sumarse a su cuñada María Laura García Belsunce, como particular damnificado. Asique en el juicio una vez que declare estará presente junto a su abogado Gustavo Hechem.

