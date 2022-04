Los Mazzoni, futboleros y tatengues

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Carlos, Matías y Martín, una familia bien tatengue. Lo que fue, ya es historia. Lo que vendrá es el presente en la Copa Sudamericana. La ilusión en tiempo presente. Hoy, a las 19.15, Unión ante Junior de Barranquilla en un repleto Estadio 15 de Abril.

Carlos Santos y Martín Mazzoni, padre e hijo, son una parte muy importante de la rica historia de Unión. A ellos se suma el fanático de Matías, hermano de Martín, y el pequeño, Juan Bautista, hijo de Martín y uno de los nietos de Carlos.

Carlos Santos Mazzoni y su hijo Martín recordaron hitos fundamentales de la vida deportiva de Unión que los tuvieron a ambos como protagonistas directos, como fueron el subcampeonato de 1979 y el ascenso de 1996.

Carlos Mazzoni recordó su llegada al club: "Santa Clara de Buena Vista es mi pueblo y un día fue la famosa FAU llevando un equipo a jugar un partido y nosotros armamos un equipo en el pueblo. Le ganamos 3 a 1 a ese equipo de la Federación de Agrupaciones Unionistas y yo hice los tres goles, jugaba de 9 en esa época. Así que un par de meses después, mi papá me saca una siesta de la escuela, porque él quería que alguno de la familia llegara a jugar al fútbol y nos vinimos. Hice varias pruebas en Unión con Irineo Barrios, Rossi y al otro año me radiqué en Santa Fe con 15 años y así empecé. "Coco" Martínez y un señor de apellido Dutto fueron los de la FAU que me trajeron", dijo Mazzoni padre.

"Yo tuve una lesión en cancha de Newell's jugando contra Temperley, me tiré a los pies de Patti y me lesioné, así que me tocó quedar afuera en los últimos partidos del ascenso del 74. En el 75 jugué en tercera, pero el del 79 fue el mejor equipo, aseguró con orgullo. Me acuerdo que cuando vino Mario Alberto me querían dar como parte de pago, yo no quise, no jugaba y me quedé a pelearla. Y Mario, un fenómeno, jugó mucho de volante", señaló. Después, Carlos se fue a jugar a México y finalizó su carrera jugando algunos partidos en Atlético de Rafaela. "Estaba en la Liga, pero lo dirigía Volken, pero ya no era para mí", señaló papá Carlos Santos.

Por su parte, su hijo Martín, pieza clave en ese ascenso del 96, tuvo la mala suerte de contar con tres fracturas. "En una de esas, había estado muy cerca de ser transferido a Italia. Hice grandes esfuerzos por recuperarme, pero esas lesiones me marcaron", señaló "Patita", reconocido por Carlos Trullet como fundamental para lograr el equilibrio en un mediocampo de mucha movilidad y buen fútbol.

Hoy, Carlos Santos le decida gran parte del tiempo a sus nietos, Paloma y Morena, hijas de Matías, y Juan Bautista, el pequeño de la gran familia, hijo de Martín.

Queridos, amados y respetados por el pueblo tatengue. Los Mazzoni forman parte de la rica historia del club de la Avenida. La actualidad debe ser disfrutada. "Somos muy hinchas pero yo siempre cuento que papá dejó de ir a la cancha cuando yo empecé a jugar de manera profesional. Eso no quiere decir que no sufra o se alegre por su querido Unión. Nosotros hablamos todo el tiempo de fútbol, respiramos fútbol. Yo no me veo en otro lugar que no sea una cancha de fútbol. Fui jugador, DT, hincha de Unión. Hoy, con todo lo que significa estoy en La Salle y la verdad que disfruto cada momento. ¿Si volviera a ponerme el buzo de DT de Unión?, claro que sí. Es mi lugar en el mundo. Después de mi familia está Unión. Es algo que llevo adentro desde que papá me llevaba a la cancha. Siendo muy pequeño vestí esos colores y no hay otros que se interpongan, salvo la camiseta de Argentina que usamos todos", destacó Martín que cada sábado disfruta del torneo de la Liga Santafesina con el buzo de DT de La Salle, club que consiguió el último título de la Liga.

Para Carlos, padre y abuelo, las palabras no alcanzan para explicar lo que es Unión. "De Santa Clara a Santa Fe y a Unión, así fue el viaje y acá estoy. Disfruto de todo lo que hace Unión. Soy uno más de los hinchas y por eso me alegro en las buenas y me pongo triste cuando las cosas no salen como nosotros, los hinchas, pretendemos que salgan", aseguró la cabeza visible de una familia tradicional de la Avenida.

"Yo lo vivo con mucha ansiedad"

Quienes conocen a Matías Mazzoni, aseguran que, como jugador, fue tan bueno o más que su hermano Martín. El destino quiso que no llegara a disfrutar como jugador lo que sí consiguió viendo, como hincha, a su querido Unión de Santa Fe. "Se sufrió y se disfrutó también la ultima fecha, como se dio todo para lograr la clasificación a este torneo, pero bueno, ahora que cada vez falta menos para que comience el torneo estamos atento a todo. En lo personal lo vivo con mucha expectativa. Primero con el sorteo, las posibilidades que había, sobre todo por los equipos que podían venir a Santa Fe a jugar en el 15 de Abril".

"Una vez que salieron los rivales, soy de los que me gusta averiguar como vienen en sus torneos, quienes juegan, buscar en las redes información, leer diarios, observar videos. Todo para ver como juegan, a quien debemos cuidar y por donde conviene atacar, etc".

"Creo que nos tocó un grupo difícil pero no imposible. El tema es ir recuperando pronto los jugadores lesionados y tener fe en el equipo. En el torneo local, Unión viene haciendo bien las cosas. En nuestro estadio estamos fuertes, mientras que de visitantes no logramos hacer buenos partidos, algo que debemos corregir. Creo que cada jugador tiene un incentivo extra, ellos saben que los están viendo de distintas partes del mundo y eso suma a la hora de salir a jugar un partido. Soy de los que piensa que el jugador tiene que sentir la camiseta y acá en Unión se nota que eso está vigente porque hay muchos chicos de las canteras", analizó Matías que en la actualidad es el más fanático de la familia Mazzoni.

"Tenemos muchos chicos del club, que van a dejar todo para conseguir el primer puesto en esta fase, y poder seguir en la competencia. Eso me pone feliz y muy contento. Soy de los que piensa todo el tiempo en el semillero porque para eso se trabaja en la institución", aseguró Matías.

El equipo ideal

Como Martín es DT en la actualidad, Carlos Santos y Matías lo respetan y no arman el equipo ideal para recibir a Juniors de Barranquilla en el 15 de Abril. "Creo que todo técnico pone lo mejor que tiene. Acá no hay nada que esconder. Unión tiene un buen plantel y eso nos deja tranquilos", analizaron en conjunto los Mazzoni que son palabra autorizada en el entono tatengue.