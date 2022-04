https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reclamo sindical

Rezago parlamentario y 6 mil millones que no llegan a la Caja de Jubilaciones

Gremios estatales pidieron por nota a la Cámara de Diputados que vote el acuerdo firmado hace casi un año entre la provincia y Anses. Es el que garantiza el envío de partidas para financiar parte del déficit previsional. Si la Legislatura no convalida el acuerdo, el dinero no se envía.

Por Ivana Fux SEGUIR Gremios estatales reclamaron a la Cámara de Diputados que vote y convalide el convenio firmado el año pasado por la provincia y la Anses. Se trata del acuerdo que suscribió el gobierno de Omar Perotti con las autoridades de la entidad nacional, y que garantiza el envío de partidas para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. El convenio fue firmado en mayo de 2021, pero si la Legislatura no lo convalida, el dinero no llega. El rezago legislativo seguramente encontrará buena parte de la fundamentación en el clima político de tensión casi permanente que se vive entre la Casa Gris y la Legislatura. Pero en la práctica, se traduce en que la provincia se vio privada ya de recibir más de 6 mil millones de pesos que permitirían reducir un rojo previsional que en 2021 cerró en los 39.800 millones. El escrito de los gremios está dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías; ése es el cuerpo que debe tratar la iniciativa puesto que el Senado ya la aprobó el año pasado. Entre los firmantes se encuentra ATE, UPCN, Apel, Sadop y Luz y Fuerza; todos, integrantes de la Comisión Asesora Previsional, creada por Resolución del Ministerio de Trabajo. Tenés que leer ANSES confirmó la fecha del bono extraordinario para jubilados y pensionados El convenio El convenio aludido corresponde al monto devengado del año 2019. Los sindicatos enfatizaron que dicho acuerdo y su correspondiente ratificación legislativa permitirían "que el gobierno nacional a través de la ANSeS, transfiera a la provincia 6 cuotas iguales y consecutivas de 1.100 millones de pesos cada una, en el marco de lo dispuesto por la ley 27.260, con destino al financiamiento de los déficit previsionales de las cajas no transferidas a la Nación y que se encuentran disponibles desde el momento en que se suscribió el acuerdo citado". En la misiva plantean que al no contar con dicho aval legislativo, no solamente se dilata la llegada de los fondos mencionados y que ya superan los seis mil millones de pesos. También, precisaron, "se dificultan los procedimientos administrativos necesarios para la determinación por parte de Anses de los déficit verificados en los ejercicios posteriores y en consecuencia, la cancelación de los montos que surgen como diferencias de los anticipos recibidos mensualmente". Rojo creciente La Caja de Jubilaciones arrastra un déficit millonario desde hace años. Como se dijo, 2021 cerró con un resultado negativo de 39.800 millones de pesos. La secuencia es progresiva, preocupante y explosiva: en 2019, el déficit había sido de 13.500 millones de pesos; y en 2020, de 22.500 millones. En función de este último dato, el déficit por poco no se terminó duplicando en apenas un año. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

