https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 06.04.2022 - Última actualización - 11:55

11:40

Tras contar el complicado momento que vive a causa de mala praxis en un tratamiento odontológico, la actriz vuelve a ser tendencia por un nuevo drama relacionado a su salud.

Tras una mala praxis María Valenzuela deberá someterse a una cirugía por un nuevo problema de salud Tras contar el complicado momento que vive a causa de mala praxis en un tratamiento odontológico, la actriz vuelve a ser tendencia por un nuevo drama relacionado a su salud.

María Valenzuela decidió relatar su complicada situación de salud hace tan solo unas semanas atrás, donde reveló que vivió una mala praxis durante un tratamiento odontológico que la llevó a bajar de peso de forma abrupta.

Ahora, la actriz deberá pasar por una nueva operación, aunque esta vez no tiene nada que ver con su salud dental: se le encapsularon las prótesis mamarias y deberá quitarse los implantes.

“Me tengo que operar las lolas, por eso me estoy haciendo mamografías y análisis de sangre. Tengo bultos y está todo encapsulado mal así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga porque ya no puedo ni hacerme masajes y ponerme boca abajo”, le explicó la actriz a Carlos Monti a través de mensajes de audio en la plataforma de Whatsapp.

Para la realización de esta cirugía, la actriz necesitaría subir de peso, según señaló Monti. Recordemos que Valenzuela reveló que está pesando actualmente 35 kilos debido a su problema odontológico,.

“Ahora tiene que afrontar una operación de lolas pero primero tiene que recuperar peso. Para eso tiene que comer y para poder comer tiene que arreglarse la boca”, expresó el periodista, quien luego aclaró que a Valenzuela, por el momento, van a “analizarle esos bultitos que le aparecieron”.

Según el mensaje de la actriz, que el mismo periodista relató, se espera que este mes Valenzuela viaje a realizarse un tratamiento a Ushuaia.

“Estoy haciéndome estudios, masticar no puedo, pero me sacó bastante el dolor porque me pusieron una resina en todo lo que es la boca, las encías, porque se me juntaba mucha comida. Y me estoy haciendo análisis de sangre, tomando suplementos para tener más fuerzas, más proteína y tener más energía”.