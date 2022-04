Otra jornada violenta en Perú dejó un muerto y al menos 14 heridos en enfrentamientos con la policía

Un trabajador agrícola que participaba en el bloqueo de una ruta murió y al menos 15 personas resultaron heridas este miércoles en choques con la policía, en una nueva jornada de protestas en Perú por las alzas de precios, informó el Hospital de Ica. "Han ingresado 15 heridos, tenemos un herido de gravedad. Hay un civil que ha ingresado fallecido que es producto del conflicto", dijo el director del centro hospitalario (300 km al sur de Lima), Carlos Navea, en un video en la página de Facebook del centro salud, que luego publicó también un comunicado.

Navea precisó que los heridos que llegaron al hospital son 12 policías y tres manifestantes. Los choques ocurrieron durante la mañana cuando un piquete policial intentó desalojar a decenas de trabajadores agrícolas que bloqueaban la ruta Panamericana a unos 290 km al sur de Lima en la fértil región de Ica, donde operan muchas empresas agroindustriales.

La tensión viene creciendo en Perú desde el lunes, cuando hubo protestas en Lima, Ica y varias regiones del país en contra de las alzas de precios de los combustibles y alimentos, lo que llevó al presidente izquierdista Pedro Castillo a imponer sorpresivamente un toque de queda diurno el martes, que fue repudiado por amplios sectores de la población. El mandatario levantó finalmente el toque de queda a media tarde del martes, tras una reunión con los líderes opositores que dominan el Congreso, mientras en el centro de Lima había choques entre manifestantes y policías y ataques a edificios públicos y comercios.

Clashes erupted in #Lima, #Peru, where thousands demonstrated against President Castillo, defying a curfew imposed in the capital following escalating protests against rising fuel prices and inflation. Inequality grows internationally as a few among the world triple their wealth. pic.twitter.com/OWEKf8CNnn