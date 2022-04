https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras dos años de pandemia

Di Stefano: "Lo que vemos en algunas escuelas es preocupante, no parece haber un plan claro"

La diputada provincial marcó diferencias con Adriana Cantero, quien fue citada este miércoles a la Legislatura. “Agradecemos la disposición de la ministra y nos quedamos con los datos que nos pasó, para analizarlos. Lo que vemos en algunas escuelas no parece la misma realidad”, lamentó.

Este miércoles la titular del área educativa visitó la legislatura a pedido de los diputados, que querían conocer de cerca el funcionamiento del sistema educativo a 2 años del inicio de la pandemia. La diputada provincial, Silvana Di Stefano, insistió en la falta de planificación e inversión en materia educativa a nivel provincial. “Necesitamos soluciones urgentes”, alertó, tras la visita. “Agradecemos la disposición de la ministra y nos quedamos con los datos que nos pasó, para analizarlos. Lo que vemos en algunas escuelas no parece la misma realidad; es preocupante. No parece haber un plan claro”. “La ministra nos habla de estadísticas y números que no son los que nosotros vemos diariamente. A pesar de que indica que hay aulas y escuelas que se están construyendo, y bienvenido sea; cuando visitamos colegios y charlamos con docentes, padres y madres; la realidad es otra. En escuelas de San Lorenzo hay cursos con 51 alumnos; en otras están dando clases en tablones con sillas de plástico, en otras localidades hay faltante de matrículas, o faltan cargos. Hay edificios sin gas, hoy los medios nos mostraban una escuela sin agua. El punto es que después de 2 años de pandemia, en un contexto de crisis donde los chicos llegan a instancias superiores sin los conocimientos mínimos, me parece que se debería haber tomado medidas antes para no estar acá hablando de la precariedad de la Educación”, fustigó la legisladora. La diputada que integra el bloque Evolución – UCR encabezado por Maximiliano Pullaro es licenciada en comunicación y docente universitaria. En reiteradas oportunidades solicitó una mayor apertura de parte de la cartera educativa para escuchar a padres, madres, alumnos y docentes y de esta manera poder construir un sistema educativo adecuado a estos tiempos, de cara al futuro y con contenidos y formas adecuadas a la época y hasta por región. En este sentido, recordó: “Lo advertimos en 2020, en pandemia había que trabajar desde el gobierno para sostener y mejorar el sistema educativo, si no iba a pasar esto: escuelas sin gas, sin raciones, sin aulas, chicos sin bancos. Presenté proyectos, pedimos reuniones con la ministra, le solicitamos mejoras edilicias en varios establecimientos, pero la respuesta siempre fue insuficiente”. Finalmente, la legisladora del bloque de la UCR, lamentó que “el gobierno provincial nunca entendió la importancia de la Educación”, y amplió: “En abril de 2022 tenemos edificios con múltiples problemas en todo el territorio. Así está hoy el sistema educativo, cuando debería ser un área de suma importancia para el Gobierno de Santa Fe”, cerró.

