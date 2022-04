https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 06.04.2022 - Última actualización - 20:31

20:27

Ocurrió el sábado

No descartan que el accidente ferroviario en el puente La Virginia haya sido "provocado"

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación no descartan ningún supuesto sobre las causas de la caída del tren del sábado pasado. En tanto, se trabaja para reducir el tiempo del viaje del tren de pasajeros Rosario-Cañada de Gómez que en las pruebas fue de dos horas y media.

Crédito: Marcelo Manera



Crédito: Marcelo Manera

El Litoral en en

Ocurrió el sábado No descartan que el accidente ferroviario en el puente La Virginia haya sido "provocado" Desde la Secretaría de Transporte de la Nación no descartan ningún supuesto sobre las causas de la caída del tren del sábado pasado. En tanto, se trabaja para reducir el tiempo del viaje del tren de pasajeros Rosario-Cañada de Gómez que en las pruebas fue de dos horas y media. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación no descartan ningún supuesto sobre las causas de la caída del tren del sábado pasado. En tanto, se trabaja para reducir el tiempo del viaje del tren de pasajeros Rosario-Cañada de Gómez que en las pruebas fue de dos horas y media.

Por Hernán Alvarez SEGUIR Por Hernán Alvarez Después del accidente en donde cayó un tren desde el puente llamado La Virginia en Pérez, muy cerca del comienzo del ejido urbano de Rosario, comenzó la investigación para conocer los motivos de este siniestro. Una de las vías está en funcionamiento, mientras la otra está en reparación. El tránsito automotor volvió a la normalidad en la zona. Por otra parte, también se han usado otras vías para el tránsito ferroviario que es muy fluido este mes con la llegada a los puertos de la provincia de la cosecha gruesa (soja, maíz y girasol). Ya está hecha la denuncia de Trenes Argentinos Cargas ante la fiscalía federal sobre el faltante de 15 eclisas. Las eclisas son los refuerzos de la unión entre los rieles en las vías del ferrocarril. Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación, habló con Mirador Provincial sobre el tema: “Nos parece muy llamativo que justamente las eclisas que se han robado sean las que están en el ingreso y en la salida del puente que sufrió el siniestro”. “El informe que tenemos de Trenes Argentinos es que no se descarta nada -agregó-. Las inspecciones que va haciendo Trenes Argentinos no las había constatado antes porque no había tal faltante. Ese faltante tiene que ver con las proximidades de este puente que atraviesa una ruta nacional de las características de la ruta 33 (que pasa por debajo)”. El cargamento de soja iba desde Vicuña Mackenna (Córdoba) a Terminal 6 (en Puerto General San Martín). Fue recuperado en su totalidad sin que se produzcan robos de la mercadería. “Lo que más nos importa es prevenir estos actos de vandalismo y que se investigue en profundidad. Resulta llamativo la desaparición de piezas que tienen que ver con la seguridad ferroviaria directa en un puente que atraviesa una ruta nacional”, afirmó Giuliano. Se busca reducir el tiempo del tren Rosario-Cañada Con respecto al tren de personas Rosario-Cañada de Gómez que está en fase de experimentación, aseveró: “El establecimiento de un servicio ferroviario que se suspendió en 1977 tiene una cantidad de etapas que tenemos que superar. La obra está en marcha”. Es una obra de alrededor de mil millones de pesos, comentó el funcionario. “Esa obra se está ejecutando simultáneamente a que sigue corriendo el tren de cargas de ese ramal y el tren de larga distancia”, consignó. Tenés que leer Sospechan que el robo de vías provocó el accidente del tren en el puente "La Virginia" La duración de 150 minutos de todo el trayecto parece excesiva. Sobre esta cuestión, Giuliano dijo: “El tiempo es clave. Es un trayecto que tiene ocho estaciones. La primera evaluación fue de dos horas y media. Trenes está planteando una segunda instancia de prueba para ver si se puede bajar el tiempo. Es un trabajo que hacen los ingenieros ferroviarios. Esperamos que baje el tiempo”. El primer servicio entre Cañada y Rosario fue en 1879. El Ferrocarril Central Argentino entre Córdoba y la Cuna de la Bandera había comenzado a funcionar en 1870. El servicio hasta la estación cañadense funcionó por 98 años hasta 1977.



El Litoral en en

Temas: