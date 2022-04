El fervor de Unión chocó contra el oficio del Junior

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sin Álvez, Luna Diale ni Ramos estaba claro que le costaría mucho en los metros finales de la cancha al equipo de Munúa. Los colombianos, con dos o tres jugadores de experiencia, frenaron el atropello tatengue. La gente aplaudió igual.

Con un marco colorido y aliento ensordecedor, Unión empezó a escribir su tercer capítulo en la Copa Sudamericana; ahora de la mano del uruguayo Gustavo Munúa. En el marco, miles y miles de almas rojiblancos copando el 15 de Abril y un puñado de colombianos para que el "Tiburón" de la costa cafetera no estuviera solo en la capital de la provincia.

Unión fue ganas, vértigo, empuje. Pero nunca aprovechó los accidentes a favor del partido: hizo un gol tempranero Federico Vera y se auto-empató el mismo Federico Vera a los tres minutos (si no es nuevo récord, pega en el palo); se fue expulsado González en Junior y al ratito se fue expulsado el otro González ("Picotón"), por lejos la figura de Unión y de la cancha.

Copa Sudamericana 2022 Unión - Junior de Barranquilla. El primer tiempo

Luego de la salida del jugador de la MLS por roja, Unión se "pinchó"; entonces con el oficio de dos o tres elementos colombianos lo fue enfriando el Junior de Barranquilla que festejó el punto en Santa Fe. Ahora, el Tate se enfoca en pelear los primeros cuatro lugares de la zona en la Copa de la Liga: se viene la "Lepra" el fin de semana a Santa Fe.

- Newell's quería traer hinchas. A propósito de Unión-Newell's, este sábado a las 14 en el 15 de Abril, el presidente rojinegro, Ignacio Astore hizo público el deseo de reformar el estadio, en diálogo con Zapping Sport manifestó: "Estamos pensando una remodelación del Coloso, el estadio necesita palcos, se harían el zona de la visera. Me gustaría tener una doble bandeja, donde hay una. Queremos agrandar la capacidad".

Y a propósito de capacidades explicó porque la "Lepra" no pidió visitantes para el choque del domingo en Santa Fe: "Unión no aceptó visitantes porque la capacidad del estadio es chica y tiene todo ocupado con sus socios".

- El vuelo a Bolivia por la Copa. Tal como lo anticipó El Litoral, el vuelo charteado del Tate saldrá este domingo desde las 21, para unir Sauce Viejo con "Viru Viru", el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde el martes visitará a Oriente Petrolero. En Bolivia, el Tate pasará las noches de domingo, lunes y martes, porque la vuelta está prevista para el miércoles a las 8.30. ¿El motivo?: como Unión juega con Racing el 16 de abril, los jugadores y cuerpo técnico se quedarán en Buenos Aires. El resto (dirigentes, allegados) se volverá a Santa Fe.

- Cara conocida: "Caramelo". Mauricio Martínez, ex tatengue y con contrato en Racing, dijo presente en el 15 de Abril para presenciar el debut de Unión contra Junior de Barranquilla por la Copa Sudamericana. Luego de soportar otra dura lesión, "Caramelo" expresó: "Sinceramente de la cabeza y en lo personal no estoy pasando un buen momento, me opero el lunes y debo sacar lo más rápido posible esto que me pasó. Fueron días malos, volver a pasar por lo mismo, no le voy a encontrar explicación, tengo que ser fuerte de la cabeza y que pase todo rápido".

En charla con Sol 91.5, Mauricio Martínez agregó: "A Unión le tocó un grupo difícil, de local Unión se hace muy fuerte, contento por venir a la cancha, fui a ver el entrenamiento y estuve hablando con Emanuel (Britez), están bien. Hoy vine a la cancha para que me mimen un poco, despejar la cabeza, en Racing estaba con ritmo, continuidad, hay que seguir y dejar la lesión de lado".

La fiesta de la gente. La imponente postal del 15 de Abril un rato antes de Unión-Junior de Barranquilla por el inicio de grupo en la Copa Sudamericana 2022. Foto: Fernando Nicola

Muy buen descargo por Brítez

Pensando en el campeonato local y la Copa de la Liga, hoy se conocerá el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA por la expulsión de Emma Brítez, que vio la roja por doble amarilla en la cancha de Patronato en el último compromiso por el torneo doméstico.

Si hubiera sido una roja por doble amarilla "normal", Unión no hubiera realizado ningún descargo. Pasa que, tal como lo expresara en medios locales en el Grella, el propio juez Fernando Espinoza agregó en el informe que entregó en la casa de calle Viamonte que hubo "insultos y agravios" de parte de Brítez luego de la expulsión. Como se sabe, el insulto está tipificado con "cuatro fechas de sanción o más...".

Lo concreto es que Unión se movió de manera muy rápida e inteligente, argumentando en su defensa que "ninguna de las dos sanciones de Espinoza eran para amarilla". Y en el descargo agregaron las pruebas televisivas.

Por lo que pudo averiguar El Litoral, esta estrategia de la defensa de Unión fue escuchada y tenida en cuenta por el Tribunal de Penas, siendo un ambiente favorable para Brítez, que igualmente se perderá el cruce de este sábado a las 14 contra Newell's Old Boys de Rosario en el 15 de Abril.

"Le darán una o dos, pero no cuatro fechas como automáticamente genera el informe de Espinoza con eso del insulto", filtraron desde Buenos Aires ante la consulta de este diario.

Hay que recordar que el Tate, luego de recibir este sábado a las 14 a los rosarinos de Newell's, volverán a jugar el sábado 16 de abril desde las 21.30 visitando a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Finalmente, acorde a lo que programó Liga, Unión volverá a jugar con el aliento de su gente el martes 19 de abril de las 16.30 recibiendo a San Lorenzo de Almagro en el estadio de la Avenida López y Planes.