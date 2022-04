https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 06.04.2022 - Última actualización - 23:43

Gustavo Munúa "La valla que tenemos con los resultados y el rendimiento de visitante, la vamos a saltar, no tengo dudas de eso"

El DT rojiblanco habló en conferencia de prensa luego de finalizado el partido, lamentó el hecho de no poder ganar, pero se mostró muy optimista con respecto al futuro del equipo.

"Creo que Unión jugó con mucha decisión, como un equipo grande, tomó la iniciativa en todo momento, nos encontramos con un rival que es un grande y vino a proponer un 5-4-1. Para cualquier equipo no es fácil cuando te meten 9 hombres detrás de la pelota. Generamos 14 tiros al arco, 13 corner, ellos no patearon al arco, creo que los muchachos hicieron un partido bárbaro hay que felicitar a todo el plantel".

"Nuestra hinchada se tiene que sentir identificada con este plantel, orgullosa, somos un equipo joven con jugadores con poca experiencia internacional. El equipo jugó con un aplomo impresionante, siempre intentando a través del juego buscar las mejores opciones. Se lo buscó por todos lados, Junior vino a defenderse y a ver si sacaba alguna contra, tengo que felicitar a mis jugadores y está más que claro que este es el camino".

-Junior salió a esperar y a buscar el error de Unión...

-Cuando vos tomás la iniciativa sabés de sus riesgos, hoy Unión los tomó y en cualquier pérdida de balón te pueden lastimar, hoy casi que no sucedió. Cuando te enfrentas a un 5-4-1 hay que moverlos, buscarlos de todas formas, el equipo dio un paso al frente asumió en todo momento el protagonismo, las intenciones, las ganas, y el público lo retribuyó con el aliento. Vamos bien, dimos un paso adelante, corto pero firme.

-Se complicó con un rival defensivo...

-Jugamos contra un muy buen equipo, que nos respetó muchísimo y con esa línea de 5 y 4 por delante no es fácil encontrar los espacios, atacás y son todas decisiones rápidas con poco tiempo y tenés que estar muy fino. Fue una lástima que el empate llegó muy rápido con una jugada desafortunada. El equipo buscó por fuera, por dentro, ganando las espaldas, con las pelotas paradas, creo que merecimos la victoria y no se dio.

-¿La expulsión de Gastón González?

-Justo íbamos a hacer dos cambios y lo expulsan, no pude ver la jugada, obviamente que esto me llevó a replantear la situación. A Gallegos lo vi muy bien, es una satisfacción que un jugador que hace rato que no juega, lo haya hecho de la forma que lo hizo hoy, con esa alegría y esa dinámica, es una satisfacción verlo jugar como lo hizo. Aprovechó su oportunidad.

-Enseguida Newell's y luego viajar a Bolivia...

-Analizamos todo, sabemos la continuidad que tenemos, es una lástima el horario contra Newell's, creo que un equipo que juega Copa tiene que tener un poco más de sensibilidad en cuanto al horario, jugamos a las 2 de la tarde y no tenemos tiempo de recuperación, para colmo jugando con 10 es mayor el esfuerzo y el desgaste. Tenemos que trabajar desde ya, para buscar recuperar a mis jugadores.

"Somos muy exigentes y la valla que tenemos con los resultados y el rendimiento de visitante, la vamos a saltar, no tengo dudas de eso", finalizó el DT uruguayo.

Juan Cruz Real: "Es una cancha donde el aliento se siente mucho"

El argentino (de Tandil) DT de Junior destacó la gran importancia del punto obtenido ante un rival y una cancha muy complicada, elogió el presente rojiblanco y destacó que la hinchada santafesina pesa mucho en el juego.

"Contento de estar en mi país, partido difícil como lo preveíamos, siempre digo que los equipos son actualidades, no hace falta enfrentar a River y Boca, Unión tiene una gran actualidad. Unión ganó todo lo que jugó acá y llevarnos un empate de esta cancha es realmente muy valioso para nosotros. Acá hace poco este equipo le ganó muy bien a River y esto no es poca cosa".

"Fue un partido típico de copa, estoy muy conforme con mis jugadores, con su actitud, con su respuesta física y mental, hace solo tres meses que estamos en el club, hay cosas para mejorar pero mucho para valorar, como el sistema defensivo que tuvimos. Nos dominaron, pero en la parte final terminamos mejor que ellos".

"El gol rápido del empate nos ayudó mucho, acá es una cancha donde el aliento se siente mucho, sabíamos que iba a ser importante adaptarnos a esto, el empate rápido nos ayudó un montón y también la expulsión de Unión enseguida de la nuestra, fue otro punto favorable para nosotros. Creo que en cuanto a situaciones claras tuvimos mas nosotros que ellos".

Vértigo: ¿Si o no?

Unión ha mostrado en la era Gustavo Munúa ser un equipo intenso, vertical, luchador y, sobre todo con mucho vértigo, esto le ha permitido sacar ventaja sobre casi todos sus rivales cada vez que jugó en el 15 de Abril, cualidad que no lució cuando le tocó jugar fuera de casa, donde por lo general salió a esperar, con resultados generalmente magros.

Ante Junior en los primeros minutos mostró ese vértigo y a los 3 de juego ya estaba ganando; llegó el empate enseguida, pero el Tate siguió jugando de esa misma forma unos cuantos minutos más y fue donde generó muchas situaciones como para volver a desnivelar.

En más de una oportunidad se lo vio a Munúa pedirle tranquilidad a sus jugadores y más allá de la sana intención del DT, ¿es bueno pedirle esto a Unión?

Pocas veces vimos al equipo descompensado cuando le impone ese vértigo, en cambio si lo hemos visto sufrir mucho cuando ha salido a esperar en cancha "ajena". Por supuesto que es muy bueno y razonable pedirle tranquilidad a un equipo que busca el arco rival, pero a la luz de los resultados y los rendimientos, ¿vale la pena cambiar serenidad por vértigo?