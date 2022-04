https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Carnets Las acechanzas políticas del libro

Para Borges un libro es una extensión de la memoria y la imaginación, y una de las posibilidades de la felicidad. Sin vacilaciones lo considera uno de los instrumentos humanos más asombrosos. ¿Fueron estas consideraciones las que tuvo presente la Señora Cristina para obsequiarle a Alberto Fernández y a Sergio Massa un libro? Al respecto habría que preguntarse qué entiende la Señora por memoria e imaginación. Seguramente alguna opinión tiene, pero sospecho que esa opinión no es exactamente la que sostiene Borges.

II

El obsequio de libros en materia política nunca es inocente. Hugo Chávez sabía de estos menesteres cuando decidió regalarle al flamante presidente Obama "Las venas abiertas de América Latina", algo así como el catecismo de la izquierda nacional y popular. Los libros y sus consecuencias. Napoleón dice que nunca olvidó a ese compañero de curso que en plena adolescencia le regaló "El príncipe" de Maquiavelo. Sarmiento destaca la importancia que tuvo para él la lectura de las memorias de Benjamín Franklin. Muy divulgada es la anécdota que relata Lucio Mansilla cuando su padre lo sorprende leyendo "El contrato social" de Rousseau. Sus palabras dan cuenta de un singular tiempo histórico: "Mire hijo (cito de memoria) cuando se es sobrino de Juan Manuel Rosas estos libros no se leen y si se leen se toma como recaudo irse de este país".

III

¿Qué intenciones alentó Cristina para hacer efectivo su obsequio literario? ¿La felicidad, el asombro? ¿Objetivos pedagógicos de formación política? Todo puede ser posible, incluso la hipótesis de la advertencia. "Memorias del quinto piso", de Juan Carlos Torres, es un libro que da lugar a diversas interpretaciones, pero desde la lógica descarnada del poder no se suele perder el tiempo en sutilezas. En la Argentina de 2022 no es arbitrario suponer que el regalo incluye una moraleja que sugiere que quien acuerda con el FMI se va antes de la Casa Rosada.

IV

Se dice que cuando André Malraux conoció la ciudad de Buenos Aires (fue en 1965 y acompañaba en su condición de ministro al presidente Charles de Gaulle) no pudo disimular su asombro, justamente él que raras veces cedía a ese tipo de emociones. Fue entonces cuando dijo de la ciudad: "Es la capital de un imperio imaginario". Intelectuales, políticos y periodistas debatieron calurosamente el alcance de esa frase. Sesenta años después, las palabras del autor de "La condición humana" adquieren una sorpresiva actualidad. Tal vez sea esa "actualidad" a la que alude Malraux, la que desvela al oficialismo nacional y promueve sus reiterados afanes para exprimir los recursos de la capital de ese imperio imaginario.

V

De Gaulle visitó la Argentina y los peronistas lo recibieron como si fuera Perón. Desde Puerta de Hierro el jefe había dado el guiño necesario porque tenía buenas razones para admirar a De Gaulle. No era para menos. Se trataba del personaje que alguna vez declaró: "En política a veces es necesario optar entre traicionar al país o traicionar al electorado; yo prefiero traicionar al electorado". Barrunto que Carlos Menem nunca conoció esas declaraciones, pero convengamos que las aplicó al pie de la letra y mal no le fue. De Gaulle tampoco era muy partidario de las conferencias de prensa, una novedad que a todo kirchnerista no le debería resultar indiferente. Las crónicas registran la reunión que inició con las siguientes palabras: "Estoy listo para las preguntas a mis respuestas".

VI

De Perón pueden derramarse las opiniones más contradictorias, menos que no conociera lo que cierta literatura denomina "el alma popular". Al respecto importa leer su correspondencia, que además de revelarnos a un escritor dueño del arte de la elocuencia nos pone al tanto de los motivos profundos de sus estrategias políticas. Para referirse a los planes para resistir a los gobiernos que lo derrocaron en 1955 escribió que él sabe muy bien que los argentinos no sirven para protagonizar gestas heroicas de largo alcance que incluyan sacrificios, motivo por el cual no alentó la resistencia armada y otras proezas épicas por el estilo, pero, aclara a continuación, para "joder" y hacerle la vida imposible al prójimo y a los gobiernos de ocasión son mandados a hacer. "Y actué en consecuencia", concluyó con un guiño. Si así fue, bien podría decirse que los paros nacionales de Ubaldini contra Alfonsín, las doce toneladas de piedras contra el Congreso o los actuales acampes en avenida 9 de Julio, están en sintonía con el diagnóstico íntimo de Perón.

VII

Alguna vez Marlene Dietricht declaró: "A cualquier mujer le gustaría ser fiel a un hombre; lo difícil es hallar a un hombre que merezca esa fidelidad". ¿Habrá leído Cristina estas reflexiones? Fue la misma Marlene la que dijo que hay mujeres que se proponen cambiar a un hombre y cuando lo hacen descubren que ese hombre ahora no les gusta. Se observará que sus opiniones eran privadas, no políticas. Quienes así piensan no la conocieron y en particular no conocen sus opiniones sobre Hitler o acerca de los políticos. Solo esa sabiduría es la que la habilita para decir sin inmutarse: "Mis piernas no son tan hermosas; pero yo sé qué hacer con ellas".

VIII

No tengo una opinión definida sobre Milei. Por lo pronto su estilo político no es el que más me agrada. De lo que creo estar seguro es que no es liberal o por lo menos no se ajusta al modelo que reconozco en la cultura liberal. Su liderazgo lo veo más cercano al estilo Trump, Bolsonaro, Orbán, que el de un liberal hijo de la ilustración y el iluminismo que es el liberalismo que me importa. Tampoco se ajusta a mi concepto de anarquismo. Confieso que me asombra y confunde un anarquista que considere que Menem fue el mejor presidente de la historia argentina. Como me divierte que califique al muy moderado y cauteloso de Rodríguez Larreta de zurdo y otras lindezas por el estilo, Su crítica a la política y a los políticos a través de la imagen de "casta" me recuerda a Francisco Franco, cuando le dijo a un falangista atribulado por las complicaciones del poder: "Haga como yo, no se meta en política".

IX

La realidad se empecina en sugerir que en Perú el oficio de presidente no es saludable. Por lo menos desde Fujimori en adelante así parece serlo. Los que no se van antes, se suicidan. Ahora el maleficio parece haberlo alcanzado a Pedro Castillo. A decir verdad, quienes lo votaron y ahora se florean en críticas no deberían sorprenderse demasiado de la talla del "prócer" que con su voto llevaron a la presidencia. ¿O acaso era posible esperar algo diferente de un personaje cuyo aporte teórico más notorio es el tamaño de su sombrero? En América Latina los dictadores bananeros dieron lugar a un género literario que usó y abusó de sus alcances. Admitamos que en el siglo XXI estos experimentos literarios están agotados, pero Pedro Castillo puede ser una interesante musa inspiradora. La inspiración alcanzaría a la hija de Fujimori, siempre merodeando alrededor del sillón presidencial. Castillo y Keiko Fujimori. Una pena que Vargas Llosa no explote esa posibilidad literaria. Una pena porque además, al autor de "Conversación en la catedral", "La ciudad y los perros" o "La casa verde", lo hemos perdido para siempre. De todos modos, nunca dejo de preguntarme desde la literatura y la política qué habría ocurrido en Perú si Vargas Llosa hubiera sido elegido presidente.

X

Pareciera que el juicio por el asesinato de Nora Dalmasso ingresa en su última etapa. Tal como se presentan los hechos, es muy probable que nunca se sepa quién la mató. Todas las hipótesis se explotaron y nadie se privó de lavarse la boca con la memoria de la víctima. Se habló de una relación incestuosa, del crimen cometido por un violador, de un operativo para eliminar la testigo de una operación financiera que comprometía a su marido y a los jefes políticos de la provincia. Ya se sabe que la realidad supera a la ficción. Así y todo, lo sucedido habilita a dos posibilidades literarias: la novela de enigma y la novela negra. Un autor de novela de enigma trabajaría la hipótesis del cuarto cerrado e indagaría alrededor de los principales beneficiarios de esa muerte, privilegiando las relaciones afectivas. Un autor de novela negra aprovecharía el escenario para imaginar una familia corrompida por sus relaciones con el poder. De Agatha Christie a Raymond Chandler.

