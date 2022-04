Robert Rojas será operado por lesión y es baja para River

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El zaguero paraguayo no pudo terminar el partido entre el Millonario y Alianza Lima por la lesión que le produjo Aldair Rodríguez. Ahora estará fuera de las canchas por cuatro meses.

Robert Rojas sufrió una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha durante el partido que el equipo argentino le ganó a Alianza Lima, de Perú, por 1 a 0, el miércoles pasado, por el grupo F de la Copa Libertadores y regresó por la tarde con el plantel para ser operado en Buenos Aires.





"Hay que estar fuerte, no queda otra, agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos, es la primera vez que me lesiono así de mal", dijo Rojas en diálogo con el programa radial paraguayo "Fútbol a lo Grande".





En relación a Aldair Rodríguez, el delantero peruano que lo lesionó y que fue a pedirle disculpas al hotel a la madrugada, Rojas contó: "Le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada".

ℹ️ [Parte médico] Robert Rojas sufrió una fractura de tibia y peroné. Regresará a Buenos Aires junto a la delegación y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. pic.twitter.com/lQujRBu398 — River Plate (@RiverPlate) April 7, 2022





El defensor regresó desde Lima con el plantel riverplatense debido a que "le acomodaron la fractura en la cancha, así evitaron el desplazamiento y eso posibilitó que regrese a Buenos Aires", comentó a Télam una fuente riverplatense.





La lesión se produjo a cuatro minutos del final del partido que River ganó 1 a 0 en el estadio Nacional de Lima por el Grupo F por lo que el jugador fue trasladado en ambulancia hacia un hospital de la zona donde le realizaron las placas.





Con una férula especial que le inmovilizó la zona y en muletas, Rojas arribó por la tarde al aeropuerto de Ezeiza con la delegación y lo trasladaron a su domicilio a la espera de la fecha y el lugar de la operación que se conocerá en las próximas horas.





Rojas estará al menos cuatro meses inactivo y se calcula que para mediados de agosto podría estar disponible para trabajar a la par del resto de sus compañeros en la parte final de la temporada que por el Mundial termina en octubre.





En relación a la posibilidad de sumar un refuerzo tal como lo habilita el reglamento ya que no pasó el setenta por ciento de los partidos de la temporada en el torneo de la Liga Profesional, quedó por ahora descartada desde River.

Con información de Télam.