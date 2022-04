https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juicio día 12

Caso Nora Dalmasso: declaró un ex secretario de seguridad de Córdoba

Alberto Bertea, ex secretario de Seguridad, renunció a su cargo tras el crimen ocurrido en 2006. Llegó a los Tribunales de Río Cuarto a declarar en el juicio contra el viudo y apuntó contra el abogado Daniel Lacase.

El ex secretario de Seguridad de Córdoba Alberto Bertea declaró este jueves en la duodécima audiencia del juicio por el crimen de Nora Dalmasso, cometido el 26 de noviembre de 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, por el cual se encuentra acusado como presunto instigador el viudo Marcelo Macarrón.

Bertea fue secretario de Seguridad al momento del hecho criminal y ayer, al ingresar a los tribunales de Río Cuarto para declarar como testigo -diligencia que se pospuso para hoy- consideró ante la prensa que Macarrón y el primer abogado que lo representó en la causa, Daniel Lacase, pudieron haber "desviado" la investigación del femicidio, al tiempo que agregó que a su criterio el viudo "algún grado de responsabilidad tiene" en lo sucedido.

Sostuvo que el crimen de Nora Dalmasso generó un estrépito político con riesgos de intervención federal en la Provincia y en este sentido dijo que si bien no recuerda que algún funcionario lo haya mencionado, era un rumor extendido y una preocupación en el plano político.

Recordó que renunció como secretario de Seguridad de la Provincia cuando ocurrió el crimen para evitar suspicacias de que pudiera tener incidencia en la policía o en otro ámbito.

Bertea declaró durante cuatro horas y cargó duramente contra Daniel Lacasse a quien responsabilizó de desviar la investigación y también consideró que Macarrón tuvo participación en el crimen. Agregó que las expresiones de Lacase como vocero representan indicios de la intención de desviar la investigación para ocultar lo sucedido.

Tras la declaración de Bertea, el viudo pidió hacer uso de la palabra y negó que Lacase haya sido su vocero. “Yo tengo mi propio pensamiento”, dijo Macarrón ante el jurado popular.

Agregó que convocó a Lacase para que le diera una mano porque era abogado de Nora Dalmasso y que luego, cuando este asesoró a Rohrer, consideró que no correspondía, dejó de ser su abogado y desde entonces no volvió a hablarse con Lacase.

