El reconocido guitarrista tocará con su banda en el sur provincial, donde presentará temas de su autoría y repasará clásicos de Almafuerte. “Soy un hombre simple que lo que tengo y hago ya es para mí una fortuna invaluable”, dijo a El Litoral.

Se presenta en Venado Tuerto Tano Marciello: su idea es despedir a Almafuerte y hay posibilidad de lograrlo El reconocido guitarrista tocará con su banda en el sur provincial, donde presentará temas de su autoría y repasará clásicos de Almafuerte. "Soy un hombre simple que lo que tengo y hago ya es para mí una fortuna invaluable", dijo a El Litoral.

En la vuelta de los eventos masivos y con la liberación de los aforos, la posibilidad de volver a contar con espectáculos musicales diferentes en Santa Fe, es un hecho. Y en ese camino, aparece CTM, la banda de Claudio “Tano” Marciello, que se presentará este viernes 8 de abril desde las 22 horas en 1927 Multiespacio de Venado Tuerto.

El músico, formó parte de las bandas Mama Split, Tronador, El Reloj y El Expreso, pero alcanzó masiva notoriedad al integrar Almafuerte, donde su intervención fue decisiva para definir el sonido del grupo. “Estoy repasando mi discografía, que incluye canciones que grabé con Almafuerte y que las compuse a lo largo de todos estos años. Y obviamente tocando canciones de ‘Crudamente’, último disco que es bien aceptado por el público. Se van a encontrar con una banda cruda de rock metal pesado que juega mucho con la improvisación y muy ajustado”, contó en exclusiva a El Litoral.

“Tano”, vuelve a Venado después de mucho tiempo. Había estado con Almafuerte en esa ciudad en 1995, cuando presentaron “Mundo Guanaco” en el Club Atenas. “Recuerdo una ciudad grande, con muchos semáforos en la ruta y buena gente. También a una banda llamada ‘Pachamama’”, dice, haciendo referencia a la ex formación heavy metal venadense, que dicho sea de paso tocó con Almafuerte en 2011 en Moreno y Haedo, de la mano de “Tommy” Moya.

Para Marciello, tocar y girar por el interior es “instructivo” porque con “mucho respeto recorro las ciudades y pueblos”. “Hablo con la gente y así recibo información de cómo está mi patria. Explotar estadios o no, es lo mismo para mi ya que disfruto de hacer música y tocar en vivo en lugares grandes o chicos. Pasa por el amor y la pasión de tocar guitarra y hacer música”, aseguró.

En CTM, la particularidad es que el pulso lo marca su hija, Melina, que está sentada detrás de la batería: “Somos compañeros, amigos, músicos que llevamos el mismo maravilloso lenguaje que es tocar música juntos. Lo de padre e hija queda para las reuniones familiares”, agrega.

Reconoce que “extraña” quizás reunirse a tocar de vez en cuando con sus ex compañeros de Almafuerte, “como me ha pasado con otros músicos que hacía tiempo que no tocaba con ellos”. “Musicalmente no extraño por que como antes dije, en la grilla toco canciones de Almafuerte y suenan muy bien”, destacó.

De hecho, hace unos años declaró que su idea era despedir a la banda (por Almafuerte) y que “sigo teniendo contacto con todos y siempre hay posibilidad de lograr ese proyecto”, pero que quienes tienen que juntarse y planificar o ponerse de acuerdo son Ricardo Iorio y él.

Según Marciello, “CTM es una máquina que no deja de generar canciones, proyectos, giras, recitales y la relación es libre”. Entiende que “cada cual se enrosca en otros proyectos musicales por su lado” y a la hora de subir al escenario “somos un bloque”. “Disfruto de la improvisación y la felicidad que nos genera tocar juntos”.

Dice que a esta altura de su vida y carrera profesional, se encuentra con los “mismos problemas” que tiene un “ciudadano que trabaja para mantener este barco (país) a flote”. “En mayo podrán escuchar nuevo material, tres canciones nuevas por las plataformas digitales y por mi canal de Youtube Claudio Marciello oficial, más un acústico grabado con versiones de CTM. Siempre la máquina en marcha”, amplia.

Remarca que “nunca me creí ser el mejor guitarrista del país o del mundo” y que la “gente debe entender que yo me crie tocando guitarra y tocando rock”. “No hago música planificando un corte de difusión para quedar como un lindo muchachito. Canto lo que escribo y soy un tipo urbano que se codea con el panadero, verdulero, cartonero, carnicero, feriante y todo lo que maltrata a los que se rompen el ‘tuje’ para ganársela por las suyas. También ando por el país y converso con lo pueblerinos y ciudadanos”.

Anticipa que en junio comienza nueva gira y así “vamos llegando a distintos lugares”. “Los temas nuevos se tocarán cuando la gente ya los haya escuchado y estén registrados como corresponde. Soy un hombre simple que lo que tengo y hago ya es para mí una fortuna invaluable”.

La banda, la integran también Leo Radaelli (bajo) y Pablo Marciello (tecladista y primo del guitarrista). Luego de Venado Tuerto, la gira sigue por San Luis, Rosario y el Gran Buenos Aires.