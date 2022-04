https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La obra de la Comedia Universitaria con producción 2019/20 presenta las últimas funciones en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL. Será los sábados 9, 23 y 30 de abril, y 7 y 14 de mayo a las 20.30.

Teatro "Las hortensias también mueren" se despide con cinco funciones La obra de la Comedia Universitaria con producción 2019/20 presenta las últimas funciones en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL. Será los sábados 9, 23 y 30 de abril, y 7 y 14 de mayo a las 20.30.

Secretaría de Extensión y Cultura UNL

"Las hortensias también mueren" se despide del Foro Cultural de la UNL con sus últimas cinco funciones. La Comedia Universitaria dirigida por Lautaro Ruatta se presentará desde las 20.30 en el espacio de 9 de Julio 2150 los sábados 9, 23 y 30 de abril, como también los días 7 y 14 de mayo. Las entradas generales tienen un costo de $ 500 y se obtienen en boletería de lunes a viernes de 14 a 20 y sábados de 17 a 20.

Desafío

Esta edición de la Comedia Universitaria tuvo la particularidad de ser producida y ensayada, en gran parte, en contexto de aislamiento por la pandemia de Covid-19. “Estar llegando a estas últimas cinco funciones de 20 parece inverosímil mirándolo retrospectivamente”, expresó su director, Lautaro Ruatta.

Foto: Pablo Martínez

La pandemia fue un desafío para el desarrollo de la Comedia, porque implicó cambiar escenarios “para que el proyecto en general se sostenga, los aportes de las diferentes áreas se comuniquen y eso vaya haciendo girar una rueda que terminó siendo la obra que pudimos estrenar. La pandemia fue una prueba de resistencia en la que tuvimos que ir renovando el deseo”, compartió.

La obra con dramaturgia propia está inspirada en el cuento “Las Hortensias” del uruguayo Felisberto Hernández y cuenta con las actuaciones de Julieta Vigo y Javier Bonatti. “Tenemos la conciencia de que fue importantísimo de que no se caiga el proyecto y se estrene”, señaló Ruatta en relación a la experiencia del grupo con la obra y destacó que desde su rol como director “la habito casi como un público privilegiado: creo que gran parte de mi trabajo está hecho y me estoy dando el gusto de poder colarme en la sala cuando empieza la función para vivir la magia de algo que juego a no conocer y donde los actores me convencen de que es una historia absolutamente nueva”.

Sinopsis

La propuesta escénica cuenta la historia de dos personas a quienes el teatro junta, rescata y les abre un mundo inimaginado. Los personajes, actores que están a punto de estrenar la obra Corte de muñecas en el festival internacional de teatro más importante del mundo, son favoritos pero el suicidio de su autor y director incrementa la expectativa social. La añorada cima de sus carreras se convierte abruptamente en un peligroso precipicio: no están seguros de qué habla la obra y al igual que en una comedia de enredos existenciales, los escenarios cambian las respuestas a diversos interrogantes. ¿Qué queda en pie? ¿De qué está hecho el teatro de la vida? ¿El show debe continuar?

Ficha técnica

Proyecto y dramaturgia: Lautaro Ruatta, Julieta Vigo y Javier Bonatti. Actores: Julieta Vigo y Javier Bonatti

Dirección: Lautaro Ruatta. Asistente de dirección: Ariel Gaspoz. Diseño escenográfico: Florencia Fierro y Alejandrina Echarte. Vestuario y utilería: Lucía de Frutos. Maquillaje y utilería: Mariana Gerosa. Diseño lumínico y operación de luces: Diego López. Construcción de estructuras: Pablo Martínez y Ariel Gaspoz. Coreografías y aprestamiento corporal: Gabriela Lavagnino. Entrenamiento vocal: Cintia Bertolino. Diseño sonoro y composición musical: Franco Bongiovanni. Fotografía: Pablo Martínez. Producción y coordinación desde la Dirección de Extensión Cultural de la UNL: Florencia Russo y Ariel Theuler.