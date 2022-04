En alerta: se prevén cuatro poderosos huracanes para la temporada 2022 en el Atlántico

En la temporada de huracanes del Atlántico de 2022 se prevén cuatro poderosas tormentas con vientos sostenidos de al menos 178 km por hora, informaron este jueves los meteorólogos de la Universidad Estatal de Colorado.

Un total de 19 tormentas tropicales con vientos de al menos 63 km/h y nueve huracanes con vientos de al menos 119 km/h se formarían en el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, según el Proyecto de Meteorología Tropical de la universidad.

Phil Klotzbach, quien dirige el equipo de pronósticos de la temporada de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, dijo que de nuevo habrá una temporada por encima de lo normal durante la Conferencia Nacional de Meteorología Tropical.

La media de ciclones tropicales en el Atlántico entre 1991 y 2020 es de siete huracanes, tres de ellos mayores, y 14 tormentas tropicales, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

