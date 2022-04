Habló la joven atropellada en México y dijo que no ve "la hora de llegar al país para comenzar la rehabilitación"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La joven oriunda de Bahía Blanca que fue dada de alta tras estar internada en una clínica de la isla mexicana de Cozumel, donde en marzo fue atropellada junto a un amigo, quien ya se encuentra en el país, señaló este viernes que no ve "la hora de llegar para comenzar la rehabilitación para poder seguir adelante".

"Esto es algo que le pasó a muchas personas que salen adelante y que terminan escalando montañas", dijo Luz Arias desde México, quien debido al accidente sufrió la amputación de una de sus piernas y, además, debió ser intervenida en uno de sus brazos.

Arias, quien la semana próxima regresará al país, resultó herida tras el accidente ocurrido el 26 de marzo cuando fue atropellada por un patrullero, cuando viajaba en una moto junto a su amigo Darian Stacco, quien permanece internado en el Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires.

"Fue difícil todo este proceso, costó mucho pero por lo menos estoy fuera del hospital, con mi familia, tranquila y tratando de adaptarme a todo, poniéndole toda la garra", agregó a Radio La Brújula de Bahía Blanca.

La joven dijo que "siempre" trata de "ponerle la mejor" y destacó: "Sé que voy a llegar a eso, estoy tranquila".

"Fue clave recibir el apoyo de tanta gente que me cargó de fuerzas para poder recuperarme rápido”, acotó.

Arias dijo que su "objetivo ahora es la recuperación. Después veré qué hago con mi futuro", y "si todo sale bien, el domingo tenemos el vuelo a Buenos Aires y el lunes estaríamos por allá”, relató.

"Solo recuerdo que se venía la camioneta de la Policía encima. No me acuerdo de la gente que nos ayudó, nos asistieron, de la ambulancia no tengo registro", aseguró.

El accidente ocurrió el 26 de marzo pasado, cuando Stacco y Arias, ambos de 28 años, circulaban en motocicleta y fueron atropellados por un patrullero de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Cozumel, una isla ubicada en el caribe mexicano.

