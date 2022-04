https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Espectáculos Oriana Sabatini estrenó "Error", su nuevo single con videoclip

La cantante Oriana Sabatini lanzó un sencillo titulado "Error", en el que explora sonidos de las décadas del '90 y del 2000, además de anunciar su incorporación a la discográfica Universal.

Sabatini se presentó en el escenario central del Lollapalooza Argentina para abrir los conciertos de Coldplay y Dua Lipa y en el escenario de Dangerous Women previo al show de Ariana Grande.

El nuevo sencillo surge a partir del interés de la artista por experimentar con la esencia de la música de los '90 y 2000, tomando como referentes algunas de las primeras canciones de Justin Timberlake y Timbaland, así como "The Way You Move" de Outkast.

Escrita por Sabatini junto a Wallo y Frey y producida por el reconocido dúo venezolano, Los Puche, la canción tiene también un videoclip que sigue un estilo documental con momentos de la vida de la cantante.

