Un especialista en violencia insiste sobre la necesidad de negociar con clanes delictivos

El psicólogo Juan Carlos Funes elogió la decisión del gobierno provincial para avanzar en las iniciativas de que la policía controle infracciones de tránsito y que la portación ilegal de armas de fuego sea penada con prisión efectiva.

"La situación en que se encuentra la convivencia social en la ciudad de Santa Fe es altamente alarmante. Lo más lamentable es que ya lleva varias décadas así, con el índice de homicidios más elevado de la república. En los últimos años, sólo fue superada por Rosario, que está 'codo a codo' con la capital provincial en ese sentido. Es hora de que se de cabida a otro tipo de decisiones", afirma Juan Carlos Funes, psicólogo especializado en violencia que desde hace años hace hincapié en la necesidad de tomar medidas distintas para combatir la inseguridad.

Funes es santafesino, doctor en psicología y estudió desde su profesión la raíz de la violencia que convierte a Santa Fe en una de las peores ciudades del mundo para vivir. Sus conclusiones son polémicas: entre otras cosas, sostiene la necesidad de "negociar" con los clanes delictivos de la zona.

Hace dos años, en estas páginas, habló de la importancia crucial de que la policía pueda intervenir frente a infracciones de tránsito. "Yo celebro que el gobierno provincial se haya hecho eco de mis palabras, que hace tiempo que vengo diciendo que las primeras medidas tienen que ver con cosas simples. Lo principal es que no se puede detener a la delincuencia si no se trabaja sobre el control del tránsito. Esto ocurre en todos los países desarrollados. En Santa Fe, el tránsito es el termómetro del caos. Se nota a simple vista. Los vehículos sin patente, sin luces, pasan por delante de los policías que quedan mirando impotentes. No se respetan las señales o los semáforos. Lamento que haya pasado tanto tiempo, pero siempre va a ser oportuno", señala.

"En todos los delitos que se cometen siempre hay alguna infracción de tránsito de por medio, antes, durante o después. Pero ojo, que el control no puede ser arbitrario. Tiene que haber una brigada especial, bien capacitada por la Municipalidad, cuyo personal hoy conoce el tema mejor que nadie. No puede ser algo desordenado, porque podría ocasionar aún más perjuicio. Un adecuado trabajo en este sentido garantizaría la eficacia de la policía. Esto bajaría notablemente el delito en Santa Fe. Ordenaría un poco la ciudad y bajaría los índices de violencia", asegura sin titubear.

Protocolo

Cabe recordar que días atrás, el gobernador Omar Perotti firmó un decreto para autorizar a la policía a intervenir en cuestiones de tránsito. No obstante, ahora cada municipio deberá adherir por convenio a la iniciativa.

"Yo le recomendaría a intendentes y presidentes comunales que se sumen, porque ese es el camino", enfatiza el doctor Funes y recomienda: "Esta adhesión no puede darse en forma vacía. Tiene que haber un compromiso de capacitación porque es la Municipalidad la que conoce las estrategias del control de tránsito. Ahí está la clave. Debe ser un acuerdo de partes. No puede ser algo desordenado, porque podría ocasionar problemas".

En busca de paz

"En la ciudad de Santa Fe no hay grandes organizaciones criminales complejas como pueden ser los carteles mexicanos o brasileños. Hay bandas que todo el mundo conoce. Son diez familias, diez apellidos. Hay que lograr sentarse a charlar y negociar la no violencia. Esto es fundamental. Se trata de una medida que dio muy buenos resultados en distintas partes del mundo, como en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, donde se resolvió así un problema gravísimo que tenía.

"Cuando se habla de negociar no se trata de permitir los delitos o aceptarlos. El delito es delito y debe ser penado. La idea es sentarse con esos clanes, que luchan por el poder, por el territorio, y dialogar en base a un protocolo de convocatoria. Todo tiene que estar muy reglado desde una perspectiva no policial, sino social. Es algo que hay que elaborar con sociólogos, psicólogos y otros profesionales. Estamos hablando de familias que tienen su complejidad. No es sólo sentarse a hablar con el jefe del clan. Hay que incursionar en el barrio también. A través del diálogo hay que sacar a la gente del delito. El estado tiene que estar presente en los barrios, debe dialogar, debe ofrecer alternativas a jóvenes y adultos", remarca.

Armas ilegales

Al igual que en entrevistas anteriores, Funes volvió a cargar contra la permisividad de la Justicia frente a casos de tenencia y portación de armas de fuego ilegales. "En el mundo, las personas que son sorprendidas en la calle con pistolas o revólveres sin registrar van presas y son acusadas de delitos que no son excarcelables. Acá parece que nadie queda detenido por esta razón. Esto no puede ser. Es inaudito", se queja Funes.