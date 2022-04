Turf: se corre el Especial Malvinas Argentinas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nueve carreras desde las 12.30 se disputarán en Las Flores en lo que será la segunda reunión del año. La central será en 1200 metros.

A las 17.10 se largará la prueba eje de la jornada que tiene diez ejemplares ratificados. Desde la gatera uno saltará Pinky Prize que logró su segunda victoria en Palermo en diciembre pasado y en esta temporada con una salida no rindió lo esperado.

Enter Candy logró su tercera victoria en Palermo en febrero y en dos posteriores salidas en la nueva categoría no tuvo buenos resultados, tanto en la grama como en la arena. Rapistar es ganador plural en los máximos, sus últimas no fueron del todo alentadoras pero en su casa se hará respetar.

Calligaris tiene una muy interesante campaña, el cordobés que el año pasado llegó prendido con Vans Joy en sus pagos en un clásico, tiene una muy buena campaña. El zaino Sethos hace largo tiempo que no aparece en el plano oficial, es dueño de una campaña de lujo y un rival de sumo cuidado.

Sidney Seiter diez días atrás en San Isidro hizo un buen papel y está muy cerca de sumar su cuarto halago en el plano mayor, está en su casa y llega de la mejor forma. Sandyman es dueño de ocho victorias en el máximo nivel, entre estas, clásico y handicap, lo que marca las notables cualidades del defensor de las sedas del stud Javi, el "Bocha" Acuña lo tiene hecho un potrillo y creemos que sus posibilidades son enormes.

Predatore sorprende apareciendo en doce cuadras cuando su fuerte siempre estuvo de la milla para arriba, ganador del Pellegrini el año pasado, esta temporada con una sola presentación en Palermo no rindió lo esperado, su presencia en este recorrido es sin dudas lo que mayores dudas genera.

Cipriani, desde el año pasado que no sale a la pista el vástago de Manipulator a cargo de Jorge Godetti, tiene una campaña de primera línea y en su última presentación derrotó por tres cuarto de cuerpo a Vans Joy, tiene mucha clase y es de respetar.

Quick y Tasty el 6 de enero de este año alcanzó su cuarto impacto en La Plata el ejemplar a cargo de Eduardo Morello tiene una notable regularidad y en 15 salidas en los máximos, solo una vez no entró al marcador, sin dudas un rival de sumo cuidado

1a. carrera sobre 600 metros

Premio "Puerto Argentino" (no oficial).

Todo caballo SPC de 5 años y más edad perdedor. A las: 12.30.

1 Mystery Men; 2 Mojo Picón; 2a Spice Market; 3 Shake My Soul; 4 Garra Talent; 5 Vil Rufian; 6 Soy Pasional; 7 Primos Vision; 8 Lucky Finder; 9 Que Gran Rojo.

2a. carrera sobre 600 metros

Premio "Isla Soledad" (no oficial).

Todo caballo SPC de 3 y 4 años perdedor. A las: 13.10.

1 Deliz Key; 2 Clara Nieve; 3 Joseph Roulin; 4 Arte Global; 5 Miss Carnavalera; 6 Que se Habla; 7 Mision de Vida; 7a Niña Star; 8 Easy Good Life; 9 Canta Lisio; 10 Gardeño Borda.

3a. carrera sobre 600 metros

Premio "Isla Gran Malvina" (no oficial).

Todo caballo SPC de 4 años y más edad ganadores de 1 ó 2 carreras. A las: 13.50.

1 Che Pampero; 2 Berry Talent; 3 Flor de Noticia; 4 Arrolladora Emper; 5 Seattle States; 6 Storm Platinado; 7 Prefijada.

4a. carrera sobre 1000 metros

Premio "Veteranos de Guerra" (no oficial).

Todo caballo SPC de 3 y 4 años perdedor. A las: 14.30.

1 Uy que Ligero; 2 Directa del Sol; 3 Mambocha; 4 Clara Elección; 5 Sweet Magic; 6 Vigorosa Art; 7 Mani Sky; 8 Invitado; 9 Claro del Alba; 10 Mahisasur; 11 Sharp Objestc; 12 Dunmore.

5a. carrera sobre 1000 metros

Premio "Crucero ARA Gral. Belgrano" (no oficial).

Productos SPC de 2 años perdedores. A las: 15.10.

1 Ñusta; 2 Historia de Amor; 3 Señor Shelby; 4 Con Señorio; 5 Soy Humorista.

6a. carrera sobre 1100 metros

Premio "Héroes Caídos en Malvinas" (no oficial).

Yeguas SPC de 4 años y más edad perdedoras. A las: 15.50.

1 Guazza Say; 2 Drymalia; 3 New Girl; 4 Bella Sultana; 5 Strategic Secret; 6 Suggestive Roy; 7 Sonata Halo; 8 Naevia; 9 Crazy Vers; 10 Nautical Stripes.

7a. carrera sobre 1200 metros

Premio "Ramón Tavella" (no oficial).

Todo caballo SPC de 5 años y más edad ganadores de 1 ó 2 carreras. A las: 16.30.

1 Portal Kisser; 2 Candy Cuore; 3 Santa Coloma; 4 Cacharpari; 5 Silano; 6 Tarifazo.

8a. carrera sobre 1200 metros

Premio "Especial Malvinas Argentinas" (no oficial).

Todo caballo SPC de 4 años y más edad ganador de 3 y más carreras. A las: 17.10.

1 Pinky Prize; 2 Enter Candy; 3 Rapistar; 4 Calligaris; 5 Sethos; 6 Sidney Seiter; 7 Sandyman; 8 Predatore; 9 Cirpiani; 10 Quick y Tasty.

9a. carrera sobre 1400 metros

Premio "Fuerza Aérea Argentina" (no oficial).

Todo caballo SPC de 4 años y más edad perdedor. A las: 17.50.

1 Got Me All; 2 Coco Vega; 3 Granito de Sal; 4 Bien Empilchado; 5 Maraka Hunter; 6 Vasili Kandinsky.

Village King ganó el Pellegrini como caballo del año

El premio Carlos Pellegrini del 2021 fue para el Haras Abolengo, en el marco de la tradicional entrega de distinciones que diseñó la Tribuna Oficial del hipódromo de San Isidro con el respaldo permanente del Jockey Club, una institución histórica del turf argentino.

El Haras premiado fue fundado en 1966 por Julio y Carlos Menditeguy. Fueron criadores de un caballo espectacular como Candy Ride, que luego de correr en Argentina fue vendido a los Estados Unidos y allí se quedó haciendo las funciones de padrillo.

Julio Menditeguy (hijo) recibió el premio de manos del presidente del Jockey Club, Juan Mariano Urquiza. El Haras Abolengo tuvo otros caballos como Equal Stripes, Intérprete y Valenti, por citar algunos.

El mejor jockey del año resultó ser Francisco Leandro Goncalves, un jinete brasileño que el año pasado ganó la estadística de Palermo, de San Isidro y también la del hipódromo de La Plata. Un récord que no pudieron alcanzar ni Irineo Leguisamo ni Jorge Valdivieso y tampoco Pablo Falero.

Goncalves es el jockey más respetado de la actualidad por el público apostador y por la mayoría de los especialistas.

El mejor caballo del año fue Village King, de la caballeriza el Ángel de Venecia, que corrió con 7 años el Gran Premio Carlos Pellegrini del 2021 y lo ganó por varios cuerpos de ventaja. Su entrenador fue Carlos Daniel Etchechoury y su jockey Martín Valle. Ya se retiró al campo para cumplir las funciones de padrillo.

El mejor jockey aprendiz fue Rodrigo Baascuñán, un joven nacido en Mendoza en 1996 y que en 2021 consiguió ganar 47 carreras de las 500 que corrió. Hizo la escuela de jockeys en San Isidro y admira profundamente a Valdivieso, el mendocino que hizo historia en Palermo y San Isidro en los años '90.

Como mejor caballo de 3 años surgió Irwin, un zaino que en 2021 realizó 7 carreras de las cuales ganó 4. La más destacada fue el Gran Premio Nacional. Fue corrido por el jinete William Pereyra y también por Goncalves.

El padrillo del año fue Equal Stripes, del haras Abolengo y la yegua del año fue Didia, una hija de Orpen que tuvo como entrenador al señor Luciano Cerruti. Ganó la Copa de Plata y el Clásico Federico de Alvear.

Juan Saldivia fue elegido como el mejor entrenador. Es la mano derecha del cuidador Roberto Pellegatta, un maestro que ahora tiene un discípulo de lujo.