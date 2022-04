https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 10.04.2022 - Última actualización - 11.04.2022 - 8:01

9:30

El equipo mensana se quedó con la segunda final y la serie definitoria en cancha de Almagro de Esperanza por 71 a 59. Así, los dirigidos por Daniel Dorfman agigantan, ahora a nivel provincia, su hegemonía local.

Una campaña brillante Gimnasia, campeón de la Liga Provincial El equipo mensana se quedó con la segunda final y la serie definitoria en cancha de Almagro de Esperanza por 71 a 59. Así, los dirigidos por Daniel Dorfman agigantan, ahora a nivel provincia, su hegemonía local. El equipo mensana se quedó con la segunda final y la serie definitoria en cancha de Almagro de Esperanza por 71 a 59. Así, los dirigidos por Daniel Dorfman agigantan, ahora a nivel provincia, su hegemonía local.

Un marco y ambiente espectacular tuvo este viernes la 2da. final de la Liga Provincial de Mayores, entre Almagro y Gimnasia, en el "Juan Carlos Pepote Spiés", que se vio colmado. Los "mensanas" no le dieron chances a las "águilas" para que se tomen revancha de lo que había sucedido en Santa Fe, hace una semana. Y esto más allá de lo que propusieron los esperancinos, para que sea una final distinta. Lo logró bajando el goleo, haciendo que no sean tan fluidos los circuitos de su oponente. Pero los santafesinos demostraron estar en un gran nivel, con un plantel largo y rico en sus producciones.

Cuando el local insinuó que podía revertir el panorama, afloró nuevamente el "azul" y se terminó llevando la victoria y la Copa, en una noche que finalizó como una fiesta, en el tecno piso deportivo del "Nido".

En el inicio, Myer (5) sacó con una ráfaga una luz para la visita (8-4) en 4 minutos; y luego aprovechando la fuerza de Santillán (7) en la zona interna, se supo alejar (15-9). Con una mayor actitud defensiva pero dependiendo de Strack (6) y Porporatto (4) en ofensiva, el local acortó en algo. El primer cuarto finalizó 15-11.

En el segundo, ganando en lo defensivo, dominando su cristal y llegando con fluidez y paciencia, la visita metió un 9-0 en 5 minutos. Almagro no pudo cortar la racha, que consiguió quebrar Aisenztein con un libre sobre los 6 del 2do. parcial. Los santafesinos ganaron este cuarto 14-8, para cerrar el primer tiempo favorable por 29-19.

El visitante se siguió mostrando superior en las dos pinturas, y marcando diferencias desde el perímetro. Alfonso (8) expuso una buena noche, para erigirse en el estandarte de su equipo que llegó a colocarse 40-23, promediando el tercer segmento. Por el empuje de Viola (8) y lo que buscó siempre Porporatto (9), el local se acercó. Y creció de tal manera como para ver su mejor versión. Fue así como se quedó con el parcial 21-19, para pasar al último descanso de la noche con la visita al frente 48-40.

A fuerza de triples seguidos, los "mensanas" acallaron la ilusión de las "águilas" en el reinicio. Alfonso (11) fue intratable y Gómez (7) le aportó más gol. El "albinegro" no bajó nunca los brazos, pero no pudo revertir el panorama, más allá del empeño y las ganas que expusieron. Strack (8) mantuvo su apetito, pero no fue suficiente. Gimnasia ganó el último peldaño 23-19, para abrochar el triunfo 71-59, y así llevarse la Copa a Santa Fe.

El presidente de la Federación Santafesina, Roberto Monti, junto a la intendente local, Ana Meiners; el Senador Provincial, Rubén Pirola; y el Director Provincial de Deportes Federados, Raúl Araya, se encargaron de la premiación en el campo de juego, cerrando como una fiesta la versión 2021-22 de la Liga Provincial de Básquetbol.

Síntesis

Almagro 59

Gimnasia 71

Almagro: Pfeiffer 2, Felcaro 0, Viola 10, Strack 21, Porporatto 15 (FI) Tocci 2, Parola 3, Durigón 5, Aizensztein 2. DT: Leandro Spies.

Gimnasia: Copello 3, Sabatini 6, Santillán 13, Mayer 13, Alfonso 20 (FI) Gómez 9, D'amelio 3, Salvatelli 4, Manattini 0. DT: Daniel Dorfman.

Parciales: 11-15, 8-14 (PT: 19-29), 21-19 (40-48) y 19-23 (Final: 59-71).

Arbitros: Iván Andereggen, Gonzalo Ponce y Aitor Aramayo.

Estadio: Almagro.