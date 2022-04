El clásico del Río de la Plata fue para Argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo de Diego Magrini venció a la Celeste por 4 a 2 en Playa Grande. El seleccionado Sub 20 cayó contra los charrúas. Hoy la Albiceleste enfrenta a Paraguay en la última jornada del certamen.

Por Ignacio Pueyo

La Selección Argentina sigue por el camino de la victoria en el combinado de mayores, y ayer logró su tercera victoria en misma cantidad de presentaciones. Esta vez, el rival era el equipo uruguayo, que venía de vencer por penales a Chile, luego de igualar 6 a 6 en el tiempo reglamentario. Por su parte, los seleccionados argentinos llegaban luego de quedar libres en la jornada del viernes.

En el partido principal de la noche, Argentina y Uruguay se veían las caras en el clásico del Río de la Plata, esta vez a orillas de la emblemática Laguna Setúbal de nuestra ciudad.

Para el pitazo inicial, Magrini decretó que inicien jugando Mansilla, De Sosa, Pomar, Benaducci y Lucas Ponzetti como quinteto inicial.

El primero en golpear fue Uruguay, apenas comenzado el encuentro, con un verdadero golazo de su arquero Federico Rocco. El golero charrúa tomó la pelota, la elevó y sacó una fuerte volea con su empeine, que pico por delante de Mansilla para el 1 a 0 parcial.

Sin embargo, Argentina no se quedó atrás y logró dar vuelta la historia antes del primer descanso. Con goles de Axel Rutterschmidt y Lucas Ponzetti, los de Magrini lograron ponerse al frente en el marcador antes del cierre de la primera parte.

En el segundo tiempo, la Albiceleste logró estirar la ventaja gracias a otro tanto de su capitán Lucas Ponzetti. En tanto, la selección uruguaya logró descontar gracias al gol de Manuel Varela antes del segundo descanso.

Con ambos equipos aún en partido, el encuentro debía definirse en el tercer y último tiempo. Fue allí donde Argentina logró terminar de imponerse y alejarse aún más en el marcador para cerrar el 4 a 2 definitivo gracias a un gol de Lautaro Benarducci. Con este resultado, Argentina logra su tercera victoria en mayores, y suma 12 puntos en la tabla acumulada, gracias a la victoria de la Sub 20 el miércoles ante Bolivia.

Por su parte, la selección juvenil argentina no pudo ante su par de Uruguay. Los charrúas pudieron imponerse por 6 a 3, en un encuentro que se tornó sumamente entretenido sobre el final. El primer tiempo finalizó con un 0 a 0 cerrado. Sin embargo, la Celeste pudo ponerse al frente en una ráfaga goleadora durante el segundo tiempo, y se fue al segundo descanso 4 a 0 al frente. Argentina reaccionó en el tercer período, convirtiendo tres goles, pero los uruguayos pudieron hacerse fuertes y llevarse el partido por 6 a 3. Los tantos argentinos fueron convertidos por Facundo Alva y Francisco Tcherkaski en dos ocasiones. Para Uruguay marcaron Guillermo Ferrer, Bruno González, Martín Farías, Lucas Olmedo y Richard Rivero, este último por duplicado.

Los otros partidos de la jornada tuvieron como protagonistas a las selecciones de Chile y Paraguay. En el primer turno del día, los guaraníes se impusieron con contundencia 9 a 1 sobre los trasandinos. Milcíades Medina (en cuatro oportunidades), Alan Rodas, César Escobar, Enzo Cáceres, Mauricio Bogado y Lucas Gonzáles convirtieron en Paraguay. Por su parte, el único gol chileno fue obra de Felipe Fajardo.

En cuanto al partido de mayores, Paraguay también pudo imponerse, en este caso 9 a 5. Los goles albirrojos fueron de Jesús Rolón (por duplicado), Jesús Martínez (por cuatro), Carlos Benítez, Carlos Carballo y Gustavo Benítez. Los tantos de la Roja fueron de Diego San Martín en dos ocasiones, Alfonso Rama, Luis Núñez y Andrés Albuerno.

En la fecha de este domingo, la quinta y última del certamen, Argentina jugará contra Paraguay, mientras que Bolivia enfrentará a Chile. Los seleccionados uruguayos quedarán libres.

Resultados Fecha 4

Chile 1 - Paraguay 9 (Sub-20); Argentina 3 – Uruguay 6 (Sub-20); Chile 5 - Paraguay 9 (Mayor); Argentina 4 – Uruguay 2 (Mayor). Libre: Bolivia.

Domingo, fecha 5: 14.30, Bolivia vs. Chile (Sub 20); 16, Argentina vs. Paraguay (Sub 20); 17.30, Bolivia vs. Chile (Mayor); 19, Argentina vs. Paraguay (Mayor). Libre: Uruguay.

Las Posiciones

Tabla acumulada: Paraguay 15 pts. 6 PJ; Uruguay 13 pts. 8 PJ; Argentina 12 pts. 6 PJ; Chile 3 pts. 6 PJ; Bolivia 3 pts. 6 PJ.

La mayor

Paraguay 9 pts. 3 PJ; Argentina 9 pts. 3 PJ; Bolivia 3 pts. 3 PJ; Uruguay 1 pts. 4 PJ; Chile 0 pts. 3 PJ; Sub 20; Uruguay 12 pts. 4 PJ; Paraguay 6 pts. 3 PJ; Chile 3 pts. 3 PJ; Argentina 3 pts. 3 PJ; Bolivia 0 pts. 3 PJ.

El mejor

El equipo mejor ubicado de este certamen disputará una final frente al mejor de la zona norte, compuesta por Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.