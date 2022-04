Turf: Sidney Seiter con amplitud

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El zaino entrenado por Daniel Alberto Ruben se impuso con facilidad en el Especial Malvinas Argentinas disputado sobre 1200 metros. Pablo Moreyra, que festejó tres victorias, lo llevó al disco.

La segunda reunión del año se disputó este domingo en Las Flores con un programa flojo que refleja el momento de la actividad en nuestra ciudad, como sucede en cada jornada y parece ser un problema sin solución, mucha gente invadiendo la pista (con perros incluidos, que son un tremendo peligro para los jockeys) y también en sectores reservados para los profesionales.

Se corrieron nueve competencias con pocos borrados y esto es lo positivo, pero también con muy poco público en las gradas que habla de lo poco atractivo del programa.

Pablo Moreyra saluda tras adjudicarse el Especial Malvinas Argentinas. Foto: Pablo Aguirre

Especial Malvinas Argentinas

Por los palos Fernando Vilchez salió a enseñar el camino con Pinky Prize, al centro Sethos lo perseguía, quedando muy cerca Calligaris, delante de Sandyman y Quick y Tasty con el resto bastante cerca en un lote muy agrupado.

Giraron el codo y Sandyman pasó al segundo lugar escoltando a Pinky Prize que a la altura de los 600 comenzó a buscar al centro de la pista, posibilitando que los que venían en el centro del lote, se arrimaran por dentro a la espera de la recta final, a la vez que Sidney Seiter (a la postre ganador) corría octavo a las patas de Predatore que también esperaba la recta.

Con el disco a la vista fue Claudio Olivarez el que sacó mayor provecho, al meter por dentro a Quick y Tasty que enseguida pasó a ganar, superando con el envión a Pinky Prize y Sandyman que aparecieron muy abiertos, al centro de estos Pablo Moreyra comenzó a embalar a Sidney Seiter, junto al "pampa" Sethos que amagó fuerte, pero enseguida perdió fuerzas.

En los 200, cuando Moreyra puso a correr de firme al del stud Marysol se terminó la carrera, porque el empuje del hijo de Sidney's Candy fue tal, que emparejó y sin lucha pasó de largo, alcanzando la meta con su jinete festejando parado en los estribos.

Segundo cruzó Quick y Tasty que aventajó a Predatore (corría mucho arriba), a la vez que Enter Candy dejaba quinto al puntero Pinky Prize.

El cronómetro marcó 1 minuto 8 segundos 52 centésimos, marca que pese a la ausencia de registros en Las Flores, sin dudas, debe ser récord.

1a carrera sobre 600 metros

1° VIL RUFIAN 55 KG. Jockey: Jonathan Tarragona.

2° Spice Market; 3° Primos Vision; 4° Soy Pasional; 5° Lucky Finder; 6° Mistery Men.

Tiempo: 33 segundos. Cuidador: Miguel Sottaz. Stud: Don Cacho.6

Ganada por: un cuerpo y medio y dos cuerpos al tercero.

2a carrera sobre 600 metros

1° EASY GOOD LIFE 54 León Acuña.

2° Miss Carnavalera; 3° Clara Nieve; 4° Mision de Vida; 5° Joseph Roulin; 6° Deliz Key.

Tiempo: 33s. 70c. Cuidador: Juan Carlos Zimermann. Stud: El Gaucho.

Ganada por: dos cuerpos y tres cuerpos al tercero.

3a carrera sobre 600 metros

1° SEATTLE STATES 57 Diego Vivas.

2° Prefijada; 3° Che Pampero; 4° Flor de Noticia; 5° Storm Platinado; 6° Arrolladora Emper.

Tiempo: 33s 40c. Cuidador: Luciano Beltramone. Stud: Negro Fe.

Ganada por: pescuezo y un cuerpo y medio al tercero.

4a carrera sobre 1000 metros

1° DUNMORE 58 Pablo Moreyra.

2° Clara Elección; 3° Mani Sky; 4° Invitado; 5° Directa del Sol; 6° Claro del Alba.

Tiempo: 58s. 10c. Cuidador: Daniel Ruben. Stud: Marisol.

Ganada por: ocho cuerpos y cuatro cuerpos al tercero.

5a carrera sobre 1000 metros

1° SOY HUMORISTA 58 Claudio Olivarez.

2° Con Señorío; 3° Ñusta; 4° Historia de Amor; 5° Señor Shelby.

Tiempo: 59 s. 70 c. Cuidador: Hugo Ramón Faget. Stud: Danifer.

Ganada por: cinco cuerpos y cinco cuerpos al tercero.

6a carrera sobre 1100 metros

1° BELLA SULTANA 57 Claudio Olivarez.

2° Guazza Say; 3° Sonata Halo; 4° Crazy Vers; 5° New Girl; 6° Suggestive Roy.

Tiempo: 1m. 5 s. 15c. Cuidador: Juan Pérez. Stud: Estrella Dorada.

Ganada por: seis cuerpos y cinco cuerpos al tercero.

7a carrera sobre 1200 metros

1° PORTAL KISSER 57 PabloMoreyra.

2° Santa Coloma; 3° Candy Cuore; 4° Cacharpari; 5° Tarifazo; 6° Silano.

Tiempo: 1m. 12s. 34c. Cuidador: Juan Carlos Felize. Stud: Cachivache.

Ganada por: tres cuerpos y media cabeza al tercero.

8a carrera sobre 1200 metros

Especial Malvinas Argentinas

1° SIDNEY SEITER 53 PabloMoreyra.

2° Quick y Tasty; 3° Predatore; 4° Enter Candy; 5° Pinky Prize; 6° Sandy Man.

Tiempo: 1m. 8s. 52c. Cuidador: Daniel Alberto Ruben. Stud: Marysol.

Ganada por: cuatro cuerpos y un cuerpo y medio al tercero.

9a carrera sobre 1400 metros

1° GRANITO DE SAL 57 Juan Paoloni.

2° Maraka Hunter; 3° Bien Empilchado; 4° Got Me All; 5° Vasili Kandisky; 6° Coco Vega.

Tiempo: 1m. 26s. 02c. Cuidador: Carlos de la Mata. Stud: Norali.

Ganada por: cuatro cuerpos y media cabeza al tercero.

"Le agradezco mucho a los que confían en mi, Daniel Ruben me mostró los videos del caballo en Buenos Aires para que lo corra de la misma manera, venía anteúltimo pero bastante cerca, cuando lo llamé a correr me respondió con todo, es un muy buen caballo". Pablo Moreyra Jockey de Sidney Seiter