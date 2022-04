https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 11.04.2022

Cuidados y control

En la Argentina, se producen 90 fracturas de cadera por día debido a la Osteoporosis

Es una afección generalizada y silenciosa que hace que los huesos sean débiles y frágiles. No tiene síntomas visibles, por lo que muchas personas no saben que la tienen.

La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto, en la que se produce una disminución de la densidad de la masa ósea total. Esto es fragilidad y porosidad en aumento en los huesos que producen fracturas ante los mínimos traumas. A veces, son espontáneas. En todo el mundo, se estima que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres sufrirá una fractura osteoporótica después de los 50 años, siendo las más frecuentes la de muñeca, cadera y vértebras. Luego de una primera fractura, se triplica el riesgo de volver a quebrarse. “La fractura se produce debido a la fragilidad que presenta la estructura ósea ante un mínimo trauma, como ser la caída desde su propia altura, y esto depende de varios factores: el contenido mineral del hueso (que se evalúa mediante la densitometría), la geometría del hueso, la microarquitectura (disposición tridimensional de la trama ósea) y la calidad de los componentes del hueso, así como del mecanismo e intensidad del impacto”, comentó Andrés Ferrero (M.N.: 118.271), coordinador del Programa de Osteoporosis del Hospital de Clínicas. “Una primera fractura por osteoporosis es un fuerte predictor de nuevas fracturas. Una persona que se fractura tiene el triple de riesgo de padecer otra dentro de los dos años siguientes”, añadió. En Argentina, de cuatro mujeres posmenopáusicas, una presenta osteoporosis y dos presentan osteopenia. “Se estima que, por día, se producen 90 fracturas de cadera en nuestro país, por lo que un diagnóstico temprano y tratamiento, de ser necesario, es importante para prevenir fracturas y complicaciones existentes en personas que ya tengan osteoporosis. Es muy importante hacer controles de osteoporosis en las mujeres luego de la menopausia, ya que en este período ocurre una alteración hormonal que conlleva cambios en la estructura de los huesos”, advirtió Ferrero. Foto: Gentileza Según explicó, estas fracturas se suelen dar normalmente en cuatro zonas y generan las denominadas “fracturas por fragilidad”: la cadera, la columna, la muñeca (radio distal) y el hombro (húmero proximal) que, ante traumas mínimos en un paciente con osteoporosis, pueden generar fracturas. En ese sentido, el especialista señaló: “Estas lesiones pueden alterar la calidad de vida, causando dolor, discapacidad, pérdida de independencia, y hasta ser potencialmente mortales. En todo el mundo, se produce una fractura cada tres segundos y se estima que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres sufrirán una fractura osteoporótica después de los 50 años”. Por último, concluyó: “Respecto a los cuidados para prevenir esta enfermedad, las recomendaciones son: una alimentación saludable -con ingesta de calcio, proteínas y niveles adecuados de vitamina D-, no fumar ni consumir excesivamente alcohol, realizar ejercicios que estimulen la fuerza muscular y el equilibrio. El tratamiento farmacológico, sin embargo, debe ser individualizado para cada paciente según sus antecedentes”. Foto: Gentileza Cuáles son los síntomas de la osteoporosis No causa síntomas ni dolor, pero al producirse la fragilidad de los huesos sostenida aparecen microfracturas que podrían generar síntomas dolorosos de diferente intensidad. La osteoporosis del anciano suele ocasionar fracturas de huesos largos, en su mayoría el fémur, siendo responsable de las típicas fracturas de cadera.

