A través de Twitter Jonatan Viale recordó a su padre, Mauro, a un año de su muerte

A un año del deceso del periodista Mauro Viale, su hijo Jonatan le dedicó un cálido mensaje en el que confesó cuánta falta le hace su presencia.



"El mundo sin vos es crudo. Me hacen falta tus brazos protectores. Te necesito", escribió en su cuenta de la red social Twitter el conductor del programa "Pan y Circo", el programa que se emite por AM 630, Radio Rivadavia.



"No sabés lo que daría por una charla más, un abrazo más, un beso más, un consejo más, un mensaje más, un instante más. Me quedé con ganas de decirte y preguntarte tantas cosas", inició su conmemoración a su padre el periodista.

Un año sin vos.



No sabés lo que daría por una charla más, un abrazo más, un beso más, un consejo más, un mensaje más, un instante más.



Me quedé con ganas de decirte y preguntarte tantas cosas.



El mundo sin vos es crudo. Me faltan tus brazos protectores. Te necesito. pic.twitter.com/2RHml7X5Ql — Jonatan Viale (@JonatanViale) April 11, 2022



En tanto, en declaraciones al sitio de La Nación, Viale sostuvo: "El dolor por la muerte de mi padre no se fue; aumentó".



"Quizás me llené de cosas y trabajo para no pensar, porque cuando lo hago se me cae todo. Todo el tiempo se me vienen recuerdos. Extraño compartir las cosas lindas con él y contarle cosas. Era una especie de confesor mío", explicó.



Mauro Viale Viale falleció el 11 de abril de 2021 a los 73 años por coronavirus, a pocos días de haberse aplicado la primera dosis de la vacuna china Sinopharm.



Viale estaba internado en el Sanatorio Los Arcos debido a que presentaba una neumonía bilateral, agravada al haberse contagiado de coronavirus.



El experimentado periodista había sido internado en una sala de terapia intermedia luego de complicarse su cuadro, y hasta debió ser asistido con oxígeno.



Quien era conductor de Radio Rivadavia, Radio Colonia, A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 cuatro días antes de su deceso..



Mauricio Goldfarb, tal el nombre real de Mauro Viale, tuvo una prolífica carrera como periodista y se inició en el periodismo deportivo, siendo relator televisivo, para luego volcarse al periodismo general y político.