Hasta el momento, fueron detectados tres casos de gripe A en el sur-sur provincial, aunque aseguran que son muchos más. Alto crecimiento de cuadros gripales, sobre todo en menores, que ya comenzaron a ser inoculados en la región, al igual que los trabajadores de la salud. Se espera que esta semana lleguen las dosis para adultos y personas con patologías previas.

La gripe A también está presente Fuerte circulación de influenza en el departamento General López afecta sobre todo a menores

Por Jorge Pavia

En General López, cada vez más personas padecen cuadros gripales. Esto lo confirman las autoridades sanitarias, a la vez que sostienen que las guardias se encuentran saturadas de consultas y esto, en cierto modo, agrava aún más el panorama porque el contagio se da por vía aérea, por ende, a más acumulación de personas, mayor probabilidad de que la influenza se expanda.

Este año la aparición de este virus en el país comenzó anticipadamente, dejando casi de lado al Covid-19. En lo que va de 2022, ya se detectaron más de 350 casos en la provincia. Y estos serían los dos primeros que aparecen en el departamento General López.

Hasta aquí, en el sur provincial se detectaron tres casos de influenza A (o gripe A), que es la que mayores complicaciones puede traer a la salud de quien la padece. Los casos hasta aquí confirmados fueron detectados en el Laboratorio Luca y corresponden dos a Venado Tuerto y uno a Rufino.

Desde el laboratorio, dos menores (una niña de 5 años de Venado Tuerto y un adolescente de 14 años de Rufino) fueron los primeros en ser diagnosticados con influenza A. Ahora, se diagnosticó como portadora del virus a una menor de 4 años, también de Venado, que no requirió internación.

"Este caso fue diagnosticados a principios de la semana pasada, después no tuvimos más", dijo a Sur24 el microbiólogo Diego Rojo, aclarando que "no descubrimos más, no porque no haya, sino porque no hubo más pedidos de análisis. Hay muchísimos chicos con estado gripal y los médicos, por los síntomas, lo toman como una gripe común".

Vacunas a Venado

La directora municipal de Salud, María Becq, confió durante la semana pasada que los centros de salud de la órbita local están listos para iniciar la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal, aunque aún están a la espera del arribo de las dosis. Ya se inoculó al personal de salud y se comenzó con los niños de 6 a 24 meses, que forman parte de la población objetivo.

La funcionaria comentó que "nosotros recibimos en la semana la partida de la vacuna antigripal que corresponde al personal de salud, inoculando al personal propio y convocando a trabajadores del ámbito privado", y se espera que esta semana lleguen las dosis para adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Luego precisó que arribaron las vacunas pediátricas, que ya se distribuyeron en los diferentes efectores barriales: "Los padres pueden llevar a sus niños a la Asistencia Pública Municipal, de Brown y España, de 9 a 17, o bien a los efectores de los barrios Juan XXIII, Iturbide, Villa Casey y el Centro Integrador Comunitario".