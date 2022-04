https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 11.04.2022 - Última actualización - 11:41

11:39

Falleció el ex jugador sabalero La ausencia de Wolheim en el clásico Colón - Unión del ‘89 y la "rapidez" de Súper Manuel Corral

Este domingo se conoció la triste noticia del fallecimiento de Víctor Wolheim, ex jugador de Colón de la década de 1980.

Conocido como “chino”, el volante misionero le aportó momentos de buen fútbol al sabalero que intentaba regresar a Primera División. Tal fue así y protagonizó una de las “polémicas” en el marco del clásico de 1989, cuando Unión ascendió de categoría.

En la previa de uno de los “derbies” más recordados de la historia, Colón empató en la semifinal del octogonal con Lanús y consiguió el ticket a la serie definitoria. En ese partido, que el rojinegro igualó con gol de Verdirame, fue expulsado Wolheim.

El “chino”, pieza fundamental del mediocampo de aquel entonces, recibió la roja en una jugada aislada y, en la antesala de un clásico, era dable esperar un reclamo en las oficinas de AFA.

Sin embargo, al reclamo no lo hizo Colón sino Unión. El lunes siguiente al partido, presidente rojiblanco, el Dr. Súper Manuel Corral viajó a Buenos Aires con un video. Wolheim lo hizo el martes para presentar su descargo, también llevando el video.

La contestación que le dio el Tribunal a Wolheim fue: “guarde el video, ya lo tenemos”. La decisión del tribunal fue dos fechas de suspensión para el volante de Colón, con lo que se perdió aquellos dos partidos con el clásico rival.

A la anécdota también la recordó Juan Alberto Vera en un reportaje que brindó a El Litoral desde Chile, en el marco de la Copa América 2015 que se disputó en ese país.

“Cachito” dejó su mirada a 26 años de lo sucedido en aquel recordado clásico. “En la semifinal con Lanús, lo echaron al Chino Wolheim en una jugada intrascendente. Antes del partido nos dijeron que nos cuidáramos con el árbitro. Y en la semana, le dieron dos fechas al Chino, que era el motor del equipo”, dijo.

“Todos sabían que Unión tenía influencias en AFA, amigos que lo iban a ayudar. Corral se movió bien. En esa época no había internet ni televisión y a nosotros nos decían ‘ojo que nos van a bombear’. Sabíamos que teníamos que jugar el 200 por ciento para ganarle a Unión. Nosotros llegamos muertos, con el Zurdo lesionado, con el Negro López en malas condiciones. A nosotros nos salvó el pibe Villarreal con un gol en cancha de Huracán y Unión pasó caminando. En el partido en la cancha de Colón no ligamos y en la de ellos no llegamos nunca al arco de Tognarelli. Y me quedó la espina clavada en esa final por no salir con tres delanteros en la cancha de Colón. Yo era un pibe y no podía decirle a Orlando Medina que no podía jugar a 40 metros del arco y abierto por izquierda”, recordó.