Video: fuertes explosiones en alcantarillas generaron pánico en el Times Square en Nueva York

Un momento de tensión se vivió este domingo en Times Square, en pleno centro de Manhattan, Nueva York, cuando una fuerte explosión provocó pánico entre las personas que se encontraban caminando por esa zona.

El estallido ocurrió este domingo por la noche cerca de la séptima avenida y generó corridas de algunos transeúntes que buscaban alejarse del lugar al desconocer qué era lo que estaba pasando.

Una joven se grabó al salir disparada tras escuchar la fuerte explosión en el lugar. Sin entender por qué se puede ver en el video compartido en redes sociales su expresión de desconcierto.

El domingo por la noche, una parte de esta concurrida zona turística fue cerrada por la policía. Según informó la cadena CBS, los bomberos se encontraban revisando los edificios en el área para detectar niveles elevados de monóxido de carbono y hasta el momento no se reportaron heridos.

Existen diferentes versiones sobre lo ocurrido, algunos medios informaron que hubo explosiones en tres alcantarillas diferentes, aunque todavía no hay precisiones oficiales sobre el incidente.

Según el informe de gestión del alcalde publicado el año pasado, los incendios de alcantarillas se duplicaron durante el año 2020-201 y alcanzó un total de 6104. Esto a menudo ocurren cuando el gas se acumula bajo tierra y se enciende por un cortocircuito eléctrico, enviando una explosión a través del camino de menor resistencia, que generalmente es una alcantarilla, según informó la revista Fire Engingeering.

Tourists run for their lives in Times Square after large manhole explosion rocks midtown Manhattan #NewYorkCity pic.twitter.com/FKhLXCJVmF