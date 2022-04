https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 11.04.2022 - Última actualización - 12.04.2022 - 0:27

21:47

El “Emperador” se mostró de muy buen humor en la rueda de prensa y hasta hizo bromas. En el final se puso sensible con la pregunta del diario de Santa Fe.

La frase del DT a El Litoral y La Olla… Falcioni: "No me acuerdo dónde estaba ese 9 de Noviembre, pero me dolió por la gente" El “Emperador” se mostró de muy buen humor en la rueda de prensa y hasta hizo bromas. En el final se puso sensible con la pregunta del diario de Santa Fe. El “Emperador” se mostró de muy buen humor en la rueda de prensa y hasta hizo bromas. En el final se puso sensible con la pregunta del diario de Santa Fe.

ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (Enviados Especiales).- La última pregunta para cerrar la rueda de prensa de Julio César Falcioni, en uno de los salones del lujoso hotel Bourbon, el llamado “hotel de la Conmebol”, fue casualmente de este enviado de El Litoral.

-¿Usted recuerda que estaba haciendo ese 9 de noviembre de 2019 cuando jugó Colón la final en La Olla y qué sintió?

-La verdad, estoy viejito (se ríe…) y no me acuerdo. No se si estaba en Banfield o en otro lado. No me acuerdo si estaba entrenando o paseando. Lo que sí recuerdo que me dolió mucho por la gente de Colón. Siempre uno quiere lo mejor para los clubes donde dirigió y a Colón lo siento así. Si lo enfrento, como a cualquier club, le quiero ganar. Pero, te repito, me puso mal esa final y me dolió por la gente de Colón.

En la misma respuesta, visiblemente emocionado, agregó: “La gente piensa que es fácil, pero estamos de hotel en hotel; viajar, jugar, viajar. Estamos todos sacrificando cuestiones por el bien de ese objetivo. Hoy, con todo lo que me pasó en la vida (N.de R.: superó un cáncer y perdió a su esposa en pandemia), me pierdo el cumpleaños de mis dos nietos, que me mandaron un video antes de venir acá…”.

Las mejores frases de Julio César Falcioni en la rueda de prensa oficial antes de Colón-Cerro Porteño en La Nueva Olla:



- "En la Copa Libertadores no se puede especular, hay que jugar de igual a igual, tratar de conseguir un objetivo positivo. Mientras podamos será auspicioso, trataremos de hacer un buen partido como hicimos con Peñarol”

- “Hay jugadores que jugaron aquélla final que van a estar mañana, es otro contexto, pero siempre será especial".

- "Las situaciones deportivas de ambos torneos son importantes para nosotros y las tenemos que abordar ya que no tenemos tiempos de recuperación. Hay que ir graduando los esfuerzos para que el grupo esté entero; por ahora lo venimos consiguiendo, incluso tratando de ser competitivos en los tres frentes”.

- Las situaciones deportivas de ambos torneos son importantes para nosotros y las tenemos que abordar ya que no tenemos tiempos de recuperación. Hay que ir graduando los esfuerzos para que el grupo esté entero, por ahora lo venimos consiguiendo, incluso tratando de ser competitivos en los tres frentes.

- "La Copa Libertadores es especial por el prestigio que da, intentamos estar a la altura de esa exigencia. A medida que pasen los partidos, seguro los equipos vamos a tener inconvenientes con la programación de partidos. Lo importante es que estemos bien y convencidos de lo que hacemos”.

- "Justo estábamos entrenando cuando se lanzó la tormenta. Esperemos que el tiempo acompañe, son dos equipos que buscan ser protagonistas, esperemos que el campo esté en condiciones".

- "Lo vamos a analizar (acerca del reemplazo de Vega, con rotura de ligamentos), estamos viendo. Estoy contento con el plantel. Tenemos tres pedidos para hacer ya que Quiroz y Arcando eran parte del plantel también".



"Le mandamos nuestro pésame a la familia del jugador. El Club Atlético Colón lo acompaña en este momento difícil", dijo el “Emperador” Julio César Falcioni acerca de la ausencia del boliviano Moreno Martins, quien será baja por el fallecimiento de su padre.