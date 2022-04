https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La versión santafesina de la obra de William Shakespeare subirá a escena el sábado 16 de abril en LOA Espacio AGM. El objetivo del director, José María Gatto, es recuperar la “fiesta del teatro isabelino”, pero al mismo tiempo proponer un diálogo con la actualidad a partir de la vigencia de los temas propuestos por el autor.

Teatro Estrenan "Noche de Reyes"

Tras la experiencia desarrollada hace poco más de un lustro con “Rey Lear”, José María Gatto vuelve al universo de William Shakespeare. Con su dirección y producción general, el sábado 16 de abril se estrenará en LOA Espacio AGM (25 de Mayo 1867) la obra “Noche de Reyes” o “Lo que quieran”, que el dramaturgo inglés escribió entre 1599 y 1601. La obra, que se presentó por primera vez un 2 de febrero de 1602, marca el final de la dramaturgia de William Shakespeare con la comedia festiva, que había construido durante los diez primeros años de su carrera. “Es un ejemplo virtuoso de la comedia isabelina en su momento cúlmine, un popurrí de tramas, temas y procedimientos teatrales que como dramaturgo no volverá a utilizar de la misma manera”, apuntó Gatto.

Además del director, integran el equipo Alicia Galli, Eduardo Fessia, Claudio Paz, Exequiel Maya, Cristian Buffa, José Ignacio Serralunga, Hernán Rosa, Federico Kessler, Mariano Rubiolo, Roberto Francucci, Matías Bonfanti, José Pablo Viso, Juan José Chiaramello y Hernán Saux como parte del elenco. El diseño y realización de vestuario, de escenografía y de pelucas está a cargo de Osvaldo Pettinari, el diseño de planta de luces es de Sergio Robinet. Como operador de luces y en realización de escenografía se desempeña Alejandro Maidana. La coreografía lleva la firma de Claudia Correa. María Alejandra Tissembaum realiza la dirección musical y los arreglos, especialmente grabados en Estudio SUR para esta puesta, con el Ensamble Flautas Dulces de Ariel Garello, Cecilia Godoy, Selene Damaris Miranda, Nerina Valenti. El arreglador, operador y editor de sonido es Maximiliano Mazzei. El diseño e iluminación luminaria renacentista de Cristian Falco y Fernando Falco. Los asistentes de vestuario son Mariano Franco y Nacho Estigarribia. La utilería y pintura de escenografía de Diego Bargas, la realización de zapatos de Rin Leopoldo, la de sombreros de Sebastián Volpintesta y Julián Reynoso. El diseño de maquillaje de Marisa Ramírez. La asistente de escena y maquillaje es Virginia Basualdo, la foto fija y de escena la realizó Pablo Cánepa, el community manager es Gabriel Alberini, la asistente de producción Gisela Martínez, el asistente de dirección entre los años 2019-2020 fue Emiliano Demarco, la agente de prensa, comunicación y asistente de producción es Rosana Balbuena y el productor ejecutivo es Pablo Sarnari.

Múltiples lecturas

“Me siento muy atraído por Shakespeare y por el renacimiento inglés”, confesó el director antes de repasar el largo proceso que lo llevó a la concreción de esta puesta. “Hace cuatro años releí ‘Noche de Reyes’ y partí de la idea de que quería hacer una comedia, que a esta altura, advierto que es mucho más difícil que hacer drama o tragedia, quizás porque en esos casos los temas están centrados en cuatro o cinco ejes que a todos nos tocan, mientras que en la comedia hay una multiplicidad de cuestiones que deben mostrarse, para que se genere el humor, con el gag”, agregó.

Precisamente, una de las dificultades tuvo que ver con el hecho de que Shakespeare es un autor que, en general, no escribía las didascalias, las indicaciones para provocar el gag. “Cuando uno lee a Shakespeare queda muy preso de la poética del lenguaje, entonces corre el riesgo de realizar una lectura totalmente literaria y no alcanzar a ver la teatralidad que hay en ese texto. Para eso, uno debe hacer múltiples lecturas, porque, en realidad, los propios personajes con sus textos indican lo que hace el otro personaje o de donde viene. Esas son las didascalias, no escritas, pero puestas en las palabras de los otros protagonistas” explica Gatto.

Un autor inmortal

Desde su propio origen “Noche de Reyes” demuestra el enorme talento de su autor. Es que el otro título que utilizó Shakespeare para la obra fue “Lo que queráis”. Así, en cierto modo, habilitó a que cada uno, a través de la puesta en escena, pudiera mostrar la historia del modo que quisiera. “Esto es algo que nos parece común ahora, pero que en el teatro no siempre fue así, sobre todo teniendo en cuenta los clásicos. Hasta el siglo XIX las obras de Shakespeare se hacían de una manera muy empolvada y clasicista, algo que se empezó a romper a partir de la mitad del siglo XX y sobre todo entre finales del siglo XX y principios del XXI. Hoy el puestista tiene la posibilidad de mostrarlas rompiendo el canon clásico habitual”, consideró Gatto.

Elementos de ruptura

El proyecto resultó desafiante desde el principio para los realizadores, sobre todo por la decisión estética de no abandonar la procedencia isabelina de la obra ni renunciar a que el texto pudiera estar atravesado por las problemáticas del siglo XXI y por su impronta de ser una producción hecha en Santa Fe. “Me siento muy atraído por el mundo isabelino, la escenografía, el vestuario, el maquillaje y la gestualidad de la época. No quería dejar de lado todo eso Entonces, lo primero que tuve en cuenta es que quería hacer una obra lo más isabelina posible. No clásica como se interpretó en los siglos XVIII y XIX, sino en términos del teatro isabelino, que era popular, profundo y comprensible para todas las capas sociales”, remarcó Gatto.

Sin embargo, desde que comenzaron los ensayos, hubo una transformación en el modo de ver la puesta por parte del director, sobre todo a partir de la co creatividad con los actores. “Partí de una concepción totalmente inglesa y el equipo creativo me hizo comprender que esta puesta es argentina y santafesina. Entonces, no puede ser lejana”. Así, surgió la necesidad de incorporar elementos de ruptura. “Así como al inicio de la puesta la idea es que el espectador se sienta como en El Globo, viendo una representación del 1600, también van apareciendo llamados, signos muy actuales, que hacen a nuestra cultura popular contemporánea. Lo hice en ‘Rey Lear’ y no pude escapar a volver a hacerlo”, especificó el director.

Intensa actualidad

En “Noche de Reyes”, Shakespeare trabajó sobre la base de varias historias que no eran originales sino que estaban tomadas de la literatura del siglo XVI. Lo que aportó, fundamentalmente, es la forma en que lo que une esas historias. Por un lado aparece la historia romántica y por el otro una venganza hacia la autoridad o hacia el poderoso. “Los personajes, se podría decir, viven en un mundo de locura, que pasa por el delirio del amor imposible o por la burla carnavalesca. En ese contexto, el tema de género se introduce a partir de la confusión que genera. Hay una mirada no moralista de Shakespeare y esto es lo más interesante: 400 años atrás, es muy parecida a lo que hoy vivimos como cierta libertad o triunfo del amor en relación a una independencia de género. Eso está muy marcado y permite muchas lecturas. Sin embargo, cuando Shakespeare lo escribe, no es que la sociedad isabelina haya sido superada o tuviera un pensamiento liberal, como podríamos decir hoy, en relación a las libertades individuales. Escribe para desafiar al poder, pero en lugar de hacerlo de una manera trágica o dramática, elige el amor como un subterfugio”, precisó Gatto.

En los detalles

La posibilidad para los espectadores de sentirse por un instante en la Inglaterra del 1600 no solo estará dada en “Noche de Reyes” por la fidelidad al texto original, sino también por el arduo trabajo de investigación que se desarrolló en otros planos, como el vestuario y la música. En el primer caso, Gatto convocó a Osvaldo Pettinari, junto a quien realizó un trabajo de gran nivel de detalle para que la indumentaria utilizada sea lo más fiel posible a las indicaciones del autor. Algo similar se hizo en el aspecto musical, donde la profesora Alejandra Tissembaum desarrolló, con su conjunto de flautas dulces, una búsqueda muy precisa en relación al momento histórico en el cual el propio Shakespeare concibió su obra. De esta forma, la experiencia del público promete ser todavía más intensa.

Por último, cabe señalar que apoyan “Noche de Reyes” el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, los concejales Adriana Molina, Carlos Pereira, Inés Larriera, Paco Garibaldi, la Universidad Nacional del Litoral y el INT. Asimismo, desde la producción agradecieron al diputado provincial Sebastián Julierac, al presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Ricardo Olivera y a Desiderio Ángel Penza.