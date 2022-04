https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Artes Marciales Continúa el trabajo de la Escuela Karate IMPUA

Tras un largo tiempo de aislamiento, se van restaurando los encuentros internacionales de los artistas marciales. Recientemente se realizó en la ciudad de San José del Rincón, y fue declarado de interés Municipal por el honorable consejo de esa ciudad, un importante seminario de profesores y alumnos de la Escuela Karate IMPUA con la federación Brasilera de Hap ki Do - Kuk Sool Wan, encabezada por el maestro Marcio Rosa Da Silva y cintos negros a sus órdenes, siendo de destacar también el profesor y ex director de deporte de la subsecretaría de Artes Marciales de Foz do Iguazu Heriberto Goncalves. Los mismos compartieron intercambios técnicos y culturales reafirmando la integración marcial que ha cosechado el Maestro Pérez Maldonado, fundador del sistema Integración Marcial de Practicantes Unidos Americanos.

Se realizaron dos clases, una en la sede de Rincón el día jueves 24 y la otra el día viernes 25 en la Filial de Colastiné Norte, a cargo del Profesor José Berón y Fátima Rodas, siendo relevante el aporte emocional y constructivo para los niños, jóvenes y adultos presentes, que por primera vez tenían un encuentro internacional. Esto revalora todo el trabajo de muchos de años y de peregrinaje que ha cosechado la Escuela Karate IMPUA por los países limítrofes.

Entre los tantos motivos de esta visita, fue comprometer la presencia de Argentina en el próximo encuentro, que será en Brasil, y los que llevarán el seminario de integración, será Santa Fe en representación de Argentina, en la cumbre Triple Frontera, que se realizara en diciembre del corriente año entre Paraguay, Brasil y Argentina.

Además, recientemente la Institución IMPUA fue galardonada por la Escuela Yuan Chen dirigida por el Maestro Luis Bek, como mejor Escuela Santafesina por excelencia, disciplina y formación. Y la confirmación de IMPUA en el XXV Torneo Internacional República Argentina 2022, a realizarse el 21 y 22 de mayo en La Falda, Córdoba.