Los Gutiérrez, hinchas en rojo y blanco

Es una familia bien tatengue, de esas que se ilusionan, que se amargan y que festejan cada paso en positivo de su querido club. La previa al partido con Oriente Petrolero.

La ilusión del hincha tatengue no descansa. Viene de festejar ante Newell's Old Boys por la Liga Profesional y apenas finalizaron los festejos por el gran e importante triunfo, los dirigidos por Munúa trabajaron pensando el partido de éste martes, en Bolivia, ante Oriente Petrolero, partido de la 2da. fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Será un partido crucial para el tatengue, donde es imperiosa la victoria para seguir con chances, ya que consiguió un empate en el partido inicial de la Copa Sudamericana.

En la recorrida por el pueblo tatengue apareció la familia de Camilo Gutiérrez, un padre de familia, donde todos visten el mismo color. En el análisis deportivo, Camilo, hincha fanático e ilusionado como pocos, hizo un poco de historia desde que tiene uso de razón, porque desde que estaba en la panza de mamá ya era hincha de Unión.

"La verdad que hablar de Unión para mí es emoción pura, voy a contar, brevemente, mi vida con Unión. Tengo 63 años, pero como siempre le digo a mi vieja mi edad con el tate es 64, porque desde su panza ya era rojiblanco. Mí primer recuerdo con Unión fue en el 66, hoy en día cierro mis ojos y lo recuerdo. Era muy chico pero no puedo olvidar cuando lo vi salir del túnel y romper esa pelota rojiblanca a Tremonti, que emoción sentí en ese preciso momento por favor".

"Qué decir de los años q vinieron: "Pichón" Vitale, la Liga, años locos, pero hermosos. Los viajes a Junín, el ascenso en Campana, el 75 con el "Toto" Lorenzo. El '89, el año glorioso que nunca nadie podrá olvidar".

"La vida cambia, los años pasan, pero el amor por el Tate no cambiará jamás. Cuando me pongo a hablar con mis hijos y mí sobrinos de lo que representa Unión en mí vida me dicen que la culpa de ser tan unionista es mía, pero ellos siguen mí legado, son iguales o más que yo y por eso los quiero tanto, los amo".

"Siempre con Unión a todos lados. Estuvimos en Ecuador y en Brasil con Lucas. Espero poder acompañarlo en este camino, dónde juegues voy a estar querido Unión de Santa Fe".

"Le tengo mucha fe en esta llave y por eso a preparar las valijas porque definimos la clasificación en Brasil. Que más puedo decir: Tate sos mi vida", analizó Gutiérrez, uno más de los hinchas de Unión que sueña y comparte su realidad.

El equipo

El hincha también es DT. Por eso opina, arma su equipo y pone en cancha lo que para él es lo que considera necesario, de acuerdo a cada partido o rival: "El mejor. Después del triunfo ante Newell's, yo iría con los mismos pero no debemos olvidar que la seguidilla de partidos es importante y que todos deben tener y saber aprovechar la oportunidad que se les presenta. Confío en Munúa que está haciendo bien las cosas", destacó Gutiérrez.

El ´68, un año inolvidable

"El sábado 7 de diciembre de 1968 quedará para siempre en la retina de los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, socios y nosotros los hinchas de Unión que vivimos el logro y el derecho de actuar en Primera División por segunda vez en la historia. Tras un paso rápido por Primera B luego de descender del círculo superior afista el año anterior. Yo recuerdo que los festejos fueron inenarrables dentro y fuera del campo de juego, tras derrotar categóricamente a Nueva Chicago, 3 a 0, por la novena fecha de los desquites del torneo de reclasificación, y ubicarse quinto, con seis plazas para primera categoría de 1969", recuerda con gran orgullo un fanático de Unión.