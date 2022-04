https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Crimen "Supusimos que se había dormido", relató la hermana del hombre apuñalado en Granadero Baigorria La mujer contó en medios locales cómo descubrieron que su hermano había sido asesinado.

Granadero Baigorria no sale de la conmoción por el brutal asesinato de Carlos Antonio Reyes, de 76 años, que fue hallado muerto en su dormitorio con un cuchillo clavado en la espalda. Su hermana contó los detalles del hecho.



“Tenemos un grupo de WhatsApp de hermanos. Todas las mañanas nos saludamos todos y a la tarde-noche también. Carlitos siempre saluda tipo 18, 18.30. Ayer no saludó, cosa que nos llamó la atención. A las 20 alerto a mis otros hermanos de que él no había saludado. Empezamos a llamarlo al celular, al fijo; no atendía. Supusimos que se había quedado dormido", inició su relato la hermana de la víctima.



"Esta mañana tampoco respondía. Mi hermana llegó a la casa, Carlos no atendía la puerta. Consiguió una escalera, llegó otro de mis hermanos y él fue quien saltó la reja y entró a la casa. Se encontró con la escena de Carlos muerto en la cama, con un puñal clavado en la espalda y la cabeza tapada”, expresó.



Además, reveló detalles de lo que se sabe hasta ahora. “Por lo que pude hablar con la médica forense, aparentemente le golpearon la cabeza con algo contundente. Carlos no tenía mucha fuerza, tuvo un ACV hace algunos años. Se ve que lo golpearon en la cama, lo han querido ahorcar y ante la poca resistencia, pero resistencia, le clavan un puñal en la espalda y ahí fallece”, comentó.



Posible robo



“Faltó un televisor y su teléfono celular. Las llaves del ingreso a la casa también se las llevaron. La persona entró por la puerta principal y la cerró con llave al irse para que no pudiéramos ingresar tan fácil hoy”, indicó sobre la versión de un posible intento de robo.



Carlos era el mayor de nueve hermanos y vivía en esa zona desde hace muchos años. “Su cuadra era muy tranquila. Él era muy amigo de sus vecinos. Vivía solo hace casi 40 años. Todos lo cuidaban porque era el mayor y el solo de la cuadra”, manifestó y acotó: “Nadie escuchó ni vio nada”.